"Alle sind Schlüsselspieler!" Füchse wollen A-Jugend-Titel holen

Die A-Jugend-Mannschaft der Füchse Berlin wollen sich nach der Endspiel-Niederlage im Vorjahr wieder die Krone aufsetzen. Vor dem Duell mit den Rhein-Neckar Löwen sprechen die beiden Füchse-Trainer Norman Flödl und Kenji Hövels über die schwierige personelle Lage.

Im Halbfinale gegen den HC Erlangen lagt Ihr nach dem Hinspiel mit 34:37 zurück - und seid dann dank des 35:32-Heimsiegs ins Finale eingezogen. Wie umkämpft war der Weg ins Finale?

Kenji Hövels: Bereits der Jugendbereich ist sehr umkämpft. Die anderen Leistungszentren legen ebenfalls immer mehr Wert darauf, weit zu kommen. Dazu muss man sagen: Unsere Mannschaft musste in dieser Saison sehr viele Rückschläge einstecken, darunter auch den Abgang von Silas Overby, der zurück nach Dänemark gegangen ist. Dazu kamen die Verletzungen von William Reichert, der mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist, sowie Rico Hampusch, der uns wegen eines Bandscheibenvorfalls fehlt. Dass uns damit drei Spieler im Innenblock fehlten, machte die Aufgabe herausfordernd.

Das dritte Jahr in Folge kommt es im Finale der A-Jugend zum Klassiker zwischen den Füchsen und den Rhein-Neckar Löwen. 2022 ging der Titel nach Mannheim, 2023 nach Berlin. Was erwartet Ihr vom diesjährigen Finalduell?

Norman Flödl: Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Mit Dave Hörnig haben sie einen starken Torhüter und der individuell stärkste Spieler ist wohl Felix Göttler auf Rückraum links. Aber auch Laurin und Lennard Karrenbauer tragen viel zum Spiel der Löwen bei. Zudem ist die Atmosphäre bei ihnen immer sehr imposant, da immer um die 900 Fans kommen.

Hövels: Man kann diese Begegnung in der A-Jugend quasi als "El Clásico" der letzten Jahre bezeichnen. 2023 haben sie das Finale gegen uns zwar verloren, doch sie haben die Erfahrung von solchen Spielen. Und diese Erfahrung macht die Löwen noch gefährlicher. Zudem ist es der Jahrgang, der in der B-Jugend Deutscher Meister wurde.

Füchse-Trainer wollen "120 Minuten Fokus"

Was nehmt Ihr aus der bisherigen Saison mit ins Finale?

Flödl: Hin- und Rückspiel erfordern 120 Minuten Fokus. Auch wenn es eine schlechte Halbzeit wie gegen Erlangen gibt, müssen wir den Kopf oben behalten, weiterkämpfen und mental und körperlich auf höchster Ebene dabeibleiben.

Wo seht Ihr Eure Aufgabe als Trainer, die Mannschaft zu unterstützen, auch wenn man mit 5 oder 6 Toren zurückliegt?

Flödl: Im Spiel ist es wichtig, den Jungs Hilfestellungen zu geben mit Veränderungen in Abwehr oder Angriff. Und dann gilt es, an die Moral zu appellieren.

Wie bereitet Ihr Euch nun in den letzten Tagen der Saison auf das große Finale vor?

Flödl: Standardmäßig - vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Video und Taktik dazu. Wir werden einen Tag vorm Spiel nach Mannheim fahren und dort im Hotel schlafen, um topfit und regeneriert ins Spiel zu gehen.

"Alle sind Schlüsselspieler"

Wer sind die Schlüsselspieler Eurer Mannschaft?

Flödl: Dadurch, dass wir so ausgedünnt sind, sind alles Schlüsselspieler. Angefangen bei Max Grundmann im Tor bis hin zu Anton Preußner, Florian Budde oder Julian Kusche im Angriff, die teils 50 Minuten durchspielen. Aber auch in der Moritz Wanjura in der Abwehr oder Tim Schröder, der am Kreis die meiste Zeit auf sich allein gestellt war. Und dann natürlich die Außen Jan Gründer und Lennart Steltner - man kann eigentlich wirklich die ganze Mannschaft nennen. Und auch die Reservespieler müssen ihre Rolle erfüllen.

Was hat Euch in der Saison bisher besonders beeindruckt?

Flödl: Es war nicht immer leicht und doch hat die Mannschaft das gut angenommen und sich so weiterentwickelt. Ich bin sehr stolz, dass wir den Weg bis hierher gegangen sind. Und jetzt ist noch ein letzter großer Schritt zu gehen.