Alle Seiten zufrieden: Sosa für zehn Millionen zu Ajax

Auf den letzten Drücker wechselt Borna Sosa zu Ajax Amsterdam. Stuttgart kassiert für den Kroaten seine Wunschablöse von zehn Millionen Euro.

Ab sofort für Ajax Amsterdam am Ball: Stuttgarts Borna Sosa. IMAGO/Sportfoto Rudel

Es waren zähe Wochen. Wie schon mehrfach in den vergangenen Wechselperioden hatte Borna Sosa auch in diesem Sommer kein Geheimnis daraus gemacht, den VfB verlassen zu wollen. Diesmal endgültig. Das Problem: Es fand sich einfach kein Abnehmer, der bereit war, die von Stuttgart aufgerufenen zehn Millionen Euro an Ablöse zu investieren.

Der einzige konkrete Interessent war zuletzt der FC Sevilla. Doch die Spanier präferierten eine Leihe mit anschließender Kaufoption, was die Schwaben wiederum konsequent ablehnten. Wenn eine Transfer, dann ein für alle Mal.

Jetzt hat es doch noch geklappt. Am Donnerstagabend wurden die Stuttgarter Verantwortlichen von Sven Mislintat kontaktiert und über des Ajax-Sportdirektors Vorhaben informiert, dass der niederländische Traditionsklub Sosa verpflichten möchte. Am Ende einigte man sich auf einen Wechsel des Nationalspielers, dessen Kontrakt noch bis Juni 2025 lief, für zehn Millionen Euro.

Heute Medizincheck, dann endet Sosas Wartezeit

Damit endet für Sosa, der am Freitagvormittag nach Amsterdam eilte, um den nötigen medizinischen und vertraglichen Formalitäten gerecht zu werden, die Zeit des Wartens. Seit zwei Jahren war der 25-Jährige in jeder Transferperiode auf dem Markt. Gerüchte über das Interesse diverser Klubs, darunter sogar von Großklubs wie FC Bayern, FC Chelsea und sogar FC Barcelona kamen immer wieder auf.

Sein damaliger Marktwet wurde mit 25 Millionen taxiert. Konkret wurde es allerdings nie, was den Mann mit dem feinen linken Fuß mit der Zeit sichtlich nervte und in den vergangenen Wochen sogar merklich sportlich schwächte.

Alle Seiten zufrieden

Mit dem Wechsel des Linksverteidigers, der die Offensive mehr als die Defensive liebt, bekamen alle Seiten ihren Wunsch erfüllt. Ajax hat den gesuchten Linksverteidiger mit Vorwärtsdrang gefunden. Sosa, dem zuletzt anzumerken war, dass er nicht mehr ganz mit ganzem Herzen und Kopf bei der Sache war, und der seinen Startplatz verloren hatte, darf unter Sven Mislintat, seinem früheren Mentor beim VfB, von höheren Weihen träumen. Und Stuttgart hat mit den zehn Millionen den besten aller noch möglichen Preise erzielt.