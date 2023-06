Alle Schiedsrichter-Änderungen 2023/24 - Cortus pfeift gar nicht mehr

Im Vorjahr hatte es im Bundesliga-Kader der Schiedsrichter keine Änderungen gegeben. Das ist vor der Saison 2023/24 anders. Auch in der 2. Liga gibt es Neulinge.

Dass Benjamin Cortus nach sieben Jahren der Abstieg aus dem Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter droht, hatte der kicker Ende Mai bereits vermeldet. Inzwischen steht nicht nur fest, dass der 41-Jährige 2023/24 nicht mehr in Deutschlands höchster Spielklasse pfeifen darf - sondern dass er seine Laufbahn als Referee auf dem Feld ganz beendet.

Nach "Perspektivgesprächen zwischen Cortus und der Sportlichen Leitung", wie es am 6. Juni auf der DFB-Website hieß, wird der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter künftig nur noch als Video-Assistent zum Einsatz kommen. Cortus sieht die Spezialisierung nach Verbandsangaben als "neue Herausforderung, die ich gern annehmen möchte".

Gerach rückt in den Bundesliga-Kader auf

In der abgelaufenen Saison war Cortus nach kicker-Noten der schlechteste Schiedsrichter im Oberhaus. Bei insgesamt zehn Einsätzen kam der gebürtige Nürnberger auf einen Schnitt von 3,9. Er verteilte 47 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte, negative Ausreißer waren seine Leistungen bei der Kölner Heimniederlage gegen Union (kicker-Note 6,0), Bayerns 6:2 gegen Mainz und Kölns 1:1 gegen Mainz (je 5,0). Etwas überraschend durfte Cortus auch am letzten Spieltag nochmal ran und hatte mit dem Berliner 2:1 in Wolfsburg als souveräner Leiter keine Probleme (2,5). Insgesamt kommt er in der Bundesliga seit 2016/17 auf 75 Spiele (kicker-Notenschnitt 3,33).

Für Cortus rückt wie erwartet Timo Gerach in den 24-köpfigen Bundesliga-Kader auf. Der 36-Jährige aus Landau hat die Sportliche Leitung der DFB Schiri GmbH bei seinen beiden "Schnuppereinsätzen" 2022/23 - bei Leverkusens 2:0 gegen Bochum (4,0) und Gladbachs 2:0 gegen Wolfsburg (2,0) - und seinen neun Zweitliga-Partien (kicker-Notenschnitt 2,28) offenbar überzeugt.

Drei Neulinge in der 2., acht in der 3. Liga

Auch in den anderen beiden Profiligen gibt es vor der neuen Saison Änderungen. In die 2. Bundesliga steigen Tom Bauer, Richard Hempel und Patrick Schwengers auf. Nikolai Kimmeyer, Dr. Martin Thomsen und Sven Waschitzki-Günther werden als Schiedsrichter-Assistenten bis zur Bundesliga eingesetzt.

In der 3. Liga sind in Daniel Bartnitzki, Leonidas Exuzidis, Felix Prigan, Timon Oliver Schulz, Felix Weller, Jarno Wienefeld und Tobias Wittmann sieben Schiedsrichter und in der 28-jährigen Fabienne Michel eine Schiedsrichterin neu dabei, während sich Steven Greif, Tobias Schultes und Mitja Stegemann auf ihre Assistenten-Tätigkeit in der 2. Liga konzentrieren werden.

Unter den 18 Referees, die 2023/24 als spezialisierte Video-Assistenten eingesetzt werden, sind Vanessa Kaminski, Katrin Rafalski und Patrick Hanslbauer neu - und Cortus.