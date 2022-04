Alle reden den THW stark: Gelingt Kiel mittelfristig der Umbruch?

Als einer von zwei großen Favoriten reist der THW Kiel am Wochenende zum Final Four nach Hamburg. In der Hansestadt wollen die "Zebras" möglichst zwei offene Rechnungen begleichen.

Sechs Punkte Rückstand in der Liga, zwei Superstars verlassen in absehbarer Zeit den Verein, ein Umbruch steht mittelfristig unweigerlich bevor, in der Champions League die hohe Hürde Paris im Viertelfinale vor der Brust. Der THW Kiel könnte in diesen Tagen eine gute Nachricht dringend gebrauchen - kann sie am Wochenende aber auch selbst produzieren.

Beim REWE Final Four in Hamburg treffen die "Zebras" im ersten Halbfinale am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den TBV Lemgo Lippe. Eine machbare Aufgabe für den deutlich besser besetzten THW. Doch da war ja was. Am 3. Juni des vergangenen Jahres standen sich beide Mannschaften schon einmal im Pokal-Halbfinale gegenüber. Zur Pause führte der deutsche Rekordmeister mit 18:11, alles sah nach einem souveränen Finaleinzug aus. Falsch gedacht. Die Ostwestfalen gewannen noch mit 29:28 - und später auch den Pokal.

Das war einmalig. Und es soll bitteschön auch einmalig bleiben. Niclas Ekberg

"Ich bin seit 2012 beim THW. Ich kann mich nicht erinnern, dass es wettbewerbsunabhängig in diesem Jahrzehnt weder davor noch danach eine solche Begegnung für uns gegeben hat", gesteht Rechtsaußen Niclas Ekberg im HBL-Gespräch: "In einer solchen Ausgangslage, als Favorit in einem K.-o.-Spiel, nach einer so klaren Führung zu verlieren - das war einmalig. Und es soll bitteschön auch einmalig bleiben."

Verbaut Kiel dem SCM zumindest eine Titelchance?

In dieser Saison kreuzten Kiel und Lemgo bereits in drei Pflichtspielen die Klingen. Dem knappen Supercup-Triumph des THW Anfang September (30:29) folgte Mitte Oktober ein Remis (21:21). Im letzten Spiel des vergangenen Kalenderjahres ließ Kiel dann aber die Muskeln spielen und fertigte den TBV zu Hause mit 32:19 ab.

Diese Dominanz strahlen die Norddeutschen auch wegen großer Belastungen nur noch selten aus. Magdeburg hat den "Zebras" in der Liga aktuell den Rang abgelaufen. Sechs Punkte Rückstand sprechen eine deutliche Sprache. Nur zu gerne würde der THW dem SCM, der im zweiten Halbfinale auf den HC Erlangen trifft, in ein mögliches "Traumfinale" folgen - und der Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert zumindest eine Titelchance verbauen.

Nach den feststehenden Abgängen von Sander Sagosen und Niklas Landin im Sommer 2023 liegt allerdings das Thema Umbruch - und wie dieser zu bewältigen sein könnte - wie ein Schleier über Kiel. "Was wirklich schmerzt, ist der Abgang von Sander Sagosen. Das ist ein Weltstar, der jung ist, der für sich eine Marke ist", spricht Frank Bohmann im kicker-Interview aus der Sicht als HBL-Geschäftsführer: "Beim THW wird es so oder so in den nächsten Jahren einen Generationswechsel geben, dieser wird den Verantwortlichen in Kiel gelingen."

Ganz genau beobachtet wird die Kieler Situation auch bei der direkten Konkurrenz. Die Füchse Berlin, die durch ihr jüngstes Remis gegen Hannover-Burgdorf Rang zwei an den THW abgeben mussten, gehören dazu. Geschäftsführer Bob Hanning glaubt vor 2023 aber nicht an einen Einbruch beim Serienmeister. "Kiel wird noch mal eine herausragende Saison spielen, da bin ich mir ganz sicher", schreibt er in seiner kicker-Kolumne mit Blick auf die Spielzeit 2022/23.

Bevor es in die Sommerpause geht und auf Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi, der die Mannschaft der Zukunft zusammenbasteln muss, viel Arbeit wartet, will der THW noch Titel gewinnen. Am liebsten zwei. Mit DHB- und Champions-League-Pokal in der Hand wäre es am Ende sogar eine überaus gelungene Saison. Dann begänne vielmehr das Warten auf die nächste schlechte Nachricht.