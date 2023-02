Alle Preisträger der "German Handball Awards" 2022

Am Montagabend wurden zum zweiten Mal die "German Handball Awards" vergeben. Juri Knorr und Emily Bölk räumten Preise ab. Der Name Kretzschmar tauchte gleich zweimal auf. Zudem wurde Carsten Lichtlein für sein Lebenswerk geehrt.

Zum zweiten Mal fand Anfang des Kalenderjahres 2023 die von "Handball-World" und "Bock auf Handball" initiierte Publikumswahl statt. Bei den "German Handball Awards" erhielten die beiden deutschen Nationalspieler Emily Bölk, die aktuell im ungarischen Budapest ihr Geld verdient, und WM-Senkrechtstarter Juri Knorr von den Rhein-Neckar Löwen die meisten Stimmen in den Hauptkategorien.

Fast 200.000 Stimmen wurden im Verlauf des Monats Januar gesammelt, um die Sieger in den 13 Kategorien zu küren. Gleich zweimal tauchte auch der Name Kretzschmar auf, weil Stefan Kretzschmar als "Handball-Influencer" ausgezeichnet wurde und seine Tochter Lucie Marie als "Beachhandballerin des Jahres". Die 22-Jährige hatte mit dem deutschen Beach-Team richtig abgeräumt, im Juli gewannen sie sogar die World Games in den USA.

Als "Schiedsrichter-Team" setzte sich vor der Konkurrenz das Magdeburger Gespann Robert Schulze und Tobias Tönnies durch. Die deutschen Vorzeigeschiedsrichter waren eines der beiden deutschen Paare, die zur Handball-WM im vergangenen Januar reisten. Schulze/Tönnies verdienten sich dort mit ihren Leistungen eine Nominierung fürs Halbfinale zwischen Spanien und dem späteren Titelträger Dänemark.

Kristjansson ist der "Publikumsliebling"

Auf Basis von Fan-Vorschlägen wurde darüber hinaus ein "Publikumsliebling" gewählt. Bei dieser Abstimmung sammelte Magdeburgs Isländer Gisli Kristjansson die meisten Stimmen. Wo der SCM auch spielt, immer wieder hallen "Gisli, Gisli"-Rufe durch die Spielstätten. Der SC Magdeburg räumte allerdings auch noch zwei weitere Titel ab: Der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt wurde als "Team des Jahres" ausgezeichnet, Coach Bennet Wiegert als "Trainer des Jahres" - schon bei der Premiere waren diese beide Kategorien an den SCM gegangen.

Die deutschen Nationalspielerinnen Amelie Berger und Mia Zschocke, die im Herbst Vorwürfe psychischer Gewalt öffentlich gemacht hatten, wurden als "Persönlichkeiten des Jahres" gefeiert. Den Sonderpreis von der Jury für sein "Lebenswerk" erhielt Torwart-Legende Carsten Lichtlein. Der Europameister von 2004 und 2016 sowie Weltmeister von 2007 ist mit 712 Einsätzen Bundesliga-Rekordspieler und parierte zudem 547 Siebenmeter, die im deutschen Oberhaus ebenfalls unerreicht sind.

Die Preise auf einen Blick:

German Handball Award - Männer

Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen)

German Handball Award - Frauen

Emily Bölk (Ferencvaros Budapest)

Überraschung des Jahres

Eric Johansson (THW Kiel)

Nachwuchshoffnung (Jahrgang 2003 und jünger)

David Moré (Rhein-Neckar Löwen)

Beachhandballer des Jahres

Nicola Rascher

Beachhandballerin des Jahres

Lucie Marie Kretzschmar

Team des Jahres

SC Magdeburg

Trainer:in

Bennet Wiegert (SC Magdeburg)

Schiedsrichter-Team

Robert Schulze / Tobias Tönnies

Handball-Influencer

Stefan Kretzschmar

Handball-Persönlichkeit

Amelie Berger und Mia Zschocke

Publikumsliebling

Gisli Kristjansson (SC Magdeburg)

Sonderpreis der Jury: Lebenswerk

Carsten Lichtlein