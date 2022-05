Alle Landespokal-Endspiele im Überblick: Ein Novum - und warum Wernigerode schon qualifiziert ist

Am 21. Mai geht wieder der "Tag der Amateure" über die Bühne. In zahlreichen Landespokal-Endspielen wird um Titel und die Teilnahme am DFB-Pokal gespielt. Ein Überblick über Paarungen, Anstoßzeiten und TV-Termine.

Essen ausgeschaltet: Der Wuppertaler SV steht im Niederrhein-Endspiel. IMAGO/Andreas Gora