Alle jagen Vingegaard und Pogacar: Der Favoritencheck

Alle Radsport-Fans erwarten bei der 110. Tour de France die große Show zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Doch wer könnte im Windschatten der beiden womöglich noch für eine Überraschung sorgen?

Vor dem Start der Tour am Samstag in Bilbao sind die Rollen klar verteilt und alle schauen auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard und seinen Rivalen Tadej Pogacar. Das Duo schien zuletzt in einer anderen Dimension unterwegs zu sein als der Rest des Pelotons. Doch hinter den Topfavoriten stehen auch Fragezeichen - und eine ganze Reihe von Fahrern lauert in der zweiten Reihe.

Jonas Vingegaard: Die Dauphiné, traditionell von vielen Fahrern zur Tour-Vorbereitung genutzt, gewann der Däne scheinbar spielerisch und sicherte sich nebenbei noch zwei Tagessiege. Beim Gran Camino und der Baskenlandrundfahrt feierte er jeweils drei Etappensiege und holte sich die Gesamtwertung. Das einzige direkte Duell mit Pogacar ging in diesem Jahr verloren. Bei Paris-Nizza wurde der Däne nur Dritter. Der 26-Jährige ist mit lediglich 60 Kilogramm bei 1,75 Metern Körpergröße wie gemacht für die Berge. Pogacar bringt da mit 1,76 Meter und 66 Kilogramm deutlich mehr Gewicht auf die Waage, das er über die Berge hieven muss. Bei Jumbo Visma muss sich Vingegaard die Kapitänsrolle nicht wie 2022 mit Primoz Roglic teilen. Dafür ruht die gesamte Last nun auf seinen Schultern. Vorteil oder Nachteil? Und was macht der bärenstarke Wout van Aert? Darf er auch mal auf eigene Faust fahren oder muss er nur Helferdienste übernehmen? Da könnte Stress drohen.

Tadej Pogacar: Er will Revanche für 2022 und beweisen, dass die Niederlage im Vorjahr, als er einen schwarzen Tag erwischte, nur ein Ausrutscher war. Auf dem Weg zur Tour 2023 glänzte der Slowene in der Klassikersaison und fuhr die Konkurrenz teilweise in Grund und Boden: Bei seinen 18 Starts feierte er elf Siege. Da kam selbst Eddy Merckx ins Schwärmen. Bei Lüttich-Bastogne-Lüttich (23. April) brach er sich dann jedoch das Handgelenk, es folgte eine Zwangspause. Jetzt gab er nach zwei Monaten Pause am vergangenen Wochenende bei den nationalen Meisterschaften sein Comeback und siegte sowohl im Zeitfahren als auch im Straßenrennen. Hat er die Pause also schadlos überstanden und seine Stärke konservieren können?

Wie sieht es mit der Konkurrenz aus?

Jai Hindley & Ben O'Connor: Das australische Duo spiegelt die starke Entwicklung auf dem fernen Kontinent wider. Hindley gewann im Vorjahr den Giro, will es der Welt nun auch bei der Tour zeigen. Der Teamchef des deutschen Bora-hansgrohe-Teams, Ralph Denk, träumt jedenfalls vom Pariser Podium. Auf dem Weg dahin soll der frischgekürte deutsche Meister Emanuel Buchmann in den Bergen seinen Kapitän unterstützen. O'Connor (AG2R Citroen Team) war bereits Vierter, zeigte sich bei der Dauphiné Mitte Juni in toller Form und wurde hinter Vingegaard und Adam Yates Dritter.

Mikel Landa & Enric Mas: Die große Zeit der Spanier ist lange vorbei, 2015 landete in Alejandro Valverde zuletzt ein Fahrer aus der Radsport-Nation auf dem Podium. Doch der Start in der Heimat und die überschaubaren Zeitfahrkilometer sprechen für den Basken Landa und den Mallorquiner Mas (Movistar). Allerdings ist wohl nur ohne die beiden Top-Favoriten mehr als Platz drei drin.

David Gaudu & Romain Bardet: Die Sehnsucht in Frankreich ist groß, endlich wieder die Rundfahrt zu gewinnen. Der bisher letzte Sieg der Grande Nation datiert aus dem Jahr 1985, damals verzückte Bernard Hinault die Massen. Seitdem gab es viele zweite und dritte Plätze, auch Bardet (Team DSM) stand schon zweimal auf dem Podium. Gaudu (Groupama FDJ) wurde im Vorjahr Vierter. Allerdings erscheint ein Sieg derzeit utopisch. Oft war der französische "Trostpreis" das Bergtrikot. Doch nach 2017, 2018 und 2019 ging das Gepunktete Trikot jeweils auch an den Gesamtsieger der Tour.

Was ist mit Team Ineos Grenadier?

Das Team Ineos Grenadier gehört zu den Schwergewichten im Peloton, ist in diesem Jahr allerdings schwer auszurechnen, was womöglich zu dessen Trumpfkarte werden könnte. Egan Bernal feiert nach seinem schweren Sturz sein Comeback. Doch was steckt noch im kolumbianischen Kletterer? Sein Landsmann Daniel Martinez ist ebenso ein Kandidat, der in den Bergen bestehen kann. 2022 zeigte auch Cross-Weltmeister Tom Pidcock auf der Königsetappe nach Alpe d'Huez, was er alles drauf hat. Der 22-jährige Carlos Rodriguez wurde bei der Vuelta im letzten Jahr Siebter. So werden die Briten wohl einige Optionen in den drei Wochen spielen können, denn auch der Rest des Teams sind starke Fahrer. Oldie Geraint Thomas (37), gerade noch Zweiter beim Giro, ist nicht nominiert.