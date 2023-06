Alle Infos zum VBL Grand Final 2023

Am 10. und 11. Juni wird in Köln die Deutsche Einzelmeisterschaft in FIFA ausgespielt. Bevor es los geht, gibt es hier die wichtigsten Informationen zum VBL Grand Final.

Wird Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen der erste Spieler, der die Deutsche Einzelmeisterschaft verteidigt? Oder kann ein Underdog überraschen? Diese Fragen werden beim Grand Final 2023 der Virtual Bundesliga (VBL) geklärt. Bevor der Ball jedoch rollt, gibt es die wichtigsten Informationen.

Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird die Endrunde um die Schale am 10. und 11. Juni in der Strassenkicker Base in Köln. Mit den ersten Partien eröffnet wird der Samstag ab 12:00 Uhr, der Sonntag ab 12:15 Uhr. Das Endspiel ist um 18:30 Uhr angesetzt. kicker eSport ist vor Ort und wird berichten. Alle Ergebnisse und Begegnungen könnt ihr bei kicker eSport in der App und Web nachverfolgen.

Wer hat sich für das Grand Final qualifiziert?

Insgesamt 32 Spieler haben sich entweder über die Endplatzierung des Klub-Wettbewerbs, der VBL Club Championship, oder die VBL Open qualifiziert. Die Liste aller teilnehmenden Akteure gibt es in der Spieltagsübersicht.

Wie wird gespielt?

Aufgeteilt werden die 32 FIFA-Profis in zwei Gruppen à 16 Spieler. Zunächst wird eine Swiss-Round absolviert - das heißt: Die erste der vier Runden wird zufällig ausgelost, danach treffen die Spieler auf Teilnehmer mit der gleichen Sieg- oder Niederlagen-Bilanz. Wer drei aus vier Partien gewinnt, zieht in die K.-o.-Phase ein. Wer 2:2-Unentschieden steht, kann in der Zwischenrunde noch ein Ticket für das Achtelfinale lösen. Dabei treffen Spieler der Gruppe A auf Akteure der Gruppe B.

Nach der Gruppenphase geht es mit einem Single-Elimination-Schema weiter: Wer in Addition aus Hin- und Rückspiel siegt, erreicht die nächste Runde, wer verliert scheidet aus. Der Gewinner des Endspiels bekommt nicht nur die Schale überreicht, sondern auch einen Scheck über 40.000 Euro. Der Zweitplatzierte darf sich über 20.000 Euro freuen. Wie im vergangenen Jahr beträgt der Preisgeld-Pool 100.000 Euro.

Wie werden die Teams zusammengestellt?

Anders als beim Klub-Wettbewerb, wird die Einzelmeisterschaft im Spielmodus FIFA Ultimate Team ausgetragen. Genutzt werden dürfen ausschließlich Items aus der 1. und/oder 2. Bundesliga, sowie maximal zwei Spielerkarten aus der selben Mannschaft. Darüber hinaus ist maximal jeweils eine Bundesliga-Hero-Karte und deutsche Ikone erlaubt.

Wer sind die Favoriten?

Im Mediengespräch vor dem Grand Final fielen vor allem zwei Namen in Bezug auf den Favoriten: Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. Letzterer hat in seinen zwei Teilnahmen bisher stets das Finale erreicht, war dort in seinem ersten Anlauf direkt erfolgreich. Neuhausen wiederum ist Titelverteidiger, könnte als erster Spieler in der VBL-Geschichte die Schale verteidigen.

Ebenfalls im Kreis der Titelanwärter ist Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Der 21-Jährige verlässt Hansa Rostock im Sommer - für ihn wäre es damit der perfekte Abschied aus der Hansestadt. Allerdings schlossen die Akteure im Gespräch auch eine Überraschung nicht aus. "Vielleicht einer, den nicht viele auf dem Zettel haben", könnte Jonas 'Jonny' Wirth vom SC Paderborn sein, sagte Niklas 'NiklasRank' Rank. Warum? "Er beherrscht die Fünferkette und hat zudem einen 'ekelhaften', aber auch erfolgreichen Spielstil."