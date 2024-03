Alle Infos zu den sechs Zauberkicker-Büchern

Teamgeist, Freundschaft und ein Hauch Magie - die Zauberkicker verwandeln gemeinsam jeden Schuss zum Tor.

Band 1 - Die Zauberkicker: Anpfiff!

Die Zauberkicker, Band 1: Anpfiff! KOSMOS

Ben ist völlig überrumpelt, als er zur Probewoche ins Fußballinternat Tannwald eingeladen wird. Er selbst findet sein Fußball-Talent nämlich eher mittelmäßig. Und jetzt Leistungstraining im Internat? Einen Versuch ist es wert, davon überzeugen ihn seine Mutter und seine Schwester. Doch vor den Toren der altehrwürdigen Schule verlässt ihn fast schon wieder der Mut. Wie soll er sich hier nur beweisen? Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Oder vielleicht Magie? In Form eines sprechenden Maskottchens ...

Noch mehr Infos inklusive Bestellmöglichkeiten zum ersten Zauberkicker-Band findest du hier.

Band 2 - Die Zauberkicker: Ausgedribbelt!

Die Zauberkicker, Band 2: Ausgedribbelt! KOSMOS

Sportlichkeit und Fairness scheinen nicht allen im Fußballinternat so wichtig zu sein wie Ben und seinem neuen Freund Robin. Aber ist der wirklich sein Freund? Zumindest kann sich Ben auf sein zauberhaftes Maskottchen Pelé verlassen. Doch gegen fiese Gegenspieler und miese Wirtschaftsbosse kann selbst Maskottchenmagie nichts ausrichten. Ist vielleicht sogar das Internat in Gefahr? Und war Bens Aufnahme zur Probewoche nur eine Verwechslung? Ben würde hier so gern weitertrainieren ...

Noch mehr Infos inklusive Bestellmöglichkeiten zum zweiten Zauberkicker-Band findest du hier.

Band 3 - Die Zauberkicker: Eigentor?

Die Zauberkicker, Band 3: Eigentor? KOSMOS

Willkommen im Fußballinternat Akademie Tannwald! An dieser Schule ist alles ein wenig anders als an anderen Schulen. Benno, Bens alter Gegner, wurde in die Akademie eingeladen. Schuld daran ist nur eine Namensverwechslung! Ausgerechnet gegen Benno soll sich der Junge im Turnier beweisen und die Magie im Internat beschützen. Nach der Probewoche steht die Entscheidung an: Wer darf im Fußballinternat weitertrainieren und wer fährt wieder nach Hause? Zum Glück werden Ben und sein Team bei diesem Abenteuer kräftig vom magischen Waschbär-Maskottchen Pelé unterstützt. Ein spannendes und actionreiches Fußballabenteuer!

Noch mehr Infos inklusive Bestellmöglichkeiten zum dritten Zauberkicker-Band findest du hier.

Band 4 - Die Zauberkicker: Foulspiel!

Die Zauberkicker, Band 4: Foulspiel! KOSMOS

Ein neues Abenteuer im Fußballinternat Akademie Tannwald. Ben und seine Freunde haben ganz schön viel für die Schule zu tun. Und sie trainieren auch noch so oft sie können. Doch nicht nur das! Die Kinder bekommen es jetzt mit fiesen Gegenspielern und korrupten Machenschaften zu tun. Ihr Ziel: Sie wollen dem Fußballinternat schaden! Die Freunde dürfen das nicht zulassen! Sie werden von Tigerin Rapida unterstützt. Das neue Maskottchen wirbelt alles durcheinander und sorgt für viele magische Momente. Noch mehr Fußball, noch mehr Herausforderungen - eine neue Geschichte aus dem besonderen Fußballinternat. Spannung garantiert!

Noch mehr Infos inklusive Bestellmöglichkeiten zum vierten Zauberkicker-Band findest du hier.

Band 5 - Die Zauberkicker: Schattenspiel

Die Zauberkicker, Band 5: Schattenspiel KOSMOS

Ein wertvolles Trikot ist spurlos verschwunden! Ben, Mika, Robin und die magischen Maskottchen befürchten, dass die Magie bald für immer aus dem Fußballinternat Tannwald verschwinden könnte. Doch sie haben kaum Zeit, sich um die Ermittlungen zu kümmern und den Dieb zu verfolgen. Ein aufregendes Fußball-Zeltlager und ein entscheidendes Pokalspiel stehen erst einmal an. Ausgerechnet jetzt verlässt auch noch Trainer Taylor das Team, um eine Fortbildung zu besuchen. Können die Freunde alle Aufgaben gemeinsam lösen? Ein neues magisches Abenteuer, in dem sich alles um Fußball und Freundschaft dreht.

Noch mehr Infos inklusive Bestellmöglichkeiten zum fünften Zauberkicker-Band findest du hier.

Band 6 - Die Zauberkicker: #fußballverrückt

Die Zauberkicker, Band 6: #fußballverrückt KOSMOS

Große Gefahr für die Magie! Als Ersatz für Trainer Taylor übernimmt Herr Stackenberg das Training im Fußballinternat Tannwald. Für Bens Trainer stehen nur Disziplin und Leistung im Vordergrund, während Fairness und Entwicklung nicht mehr wichtig sind. Der bisherige Spielstil ist hier nicht mehr erwünscht. Jetzt kümmert sich auch noch ein Social-Media-Team um Werbung für die Fußballakademie und einen Sponsor. Wo führt das alles hin? Zum Glück bekommen die Zauberkicker Verstärkung! Ein kugeliges Gürteltier kommt als neues magisches Maskottchen dazu. Können sie zusammen das Internat retten?

Noch mehr Infos inklusive Bestellmöglichkeiten zum sechsten Zauberkicker-Band findest du hier.