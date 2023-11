"Alle haben Bock": DHB-Frauen proben in Schweden den WM-Ernstfall

Ein herausfordernder Länderspiel-Doppelpack als ultimativer Härtetest: Wenige Tage vor WM-Beginn probt die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden den Ernstfall.

Emily Bölk fackelt nicht lange. Während die Kapitänin der deutschen Mannschaft den Ball mit voller Wucht im Tor versenkt, steht Markus Gaugisch mit weit aufgerissenen Augen an der Seitenlinie. Im nächsten Moment unterbricht der Bundestrainer die Einheit und gibt neue Anweisungen. Die Zeit drängt, in wenigen Tagen beginnt für Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft die WM-Mission.

"Alle haben Bock", sagte Gaugisch dem SID vor der Abreise zum ultimativen WM-Härtetest gegen Schweden. Der Länderspiel-Doppelpack beim Mitfavoriten und WM-Co-Gastgeber kommt für die deutsche Mannschaft gerade recht. Eine "gute Standortbestimmung" seien die Partien am Freitag in Ystad (19.10 Uhr) sowie am Sonntag in Lund (16.30 Uhr), so Co-Kapitänin Alina Grijseels. Schweden sei "ein Top-Gegner".

Die WM-Generalprobe gibt Aufschluss darüber, wo das Team unmittelbar vor dem Saison-Höhepunkt steht. "Dann sehen wir, welche Dinge wir kurzfristig vielleicht auch noch verändern können", sagte Grijseels.

Am Mittwoch der kommenden Woche setzen Grijseels, Bölk und Co. dann von Schweden aus nach Dänemark über und schlagen in Silkeborg ihr WM-Quartier auf. Erster WM-Gegner der DHB-Auswahl ist zwei Tage später Japan, es folgen weitere Vorrundenspiele gegen den Iran (2. Dezember) und Polen (4. Dezember). Alle deutschen Spiele finden in Herning statt.

Gaugisch: "Zum Glück geht es endlich los"

Die Stimmung in der Mannschaft könnte kaum besser sein. Zum einen gab es im Kalenderjahr 2023 bislang ausschließlich Siege, sechs an der Zahl. Zum anderen geben die drei gemeinsamen Trainingstage an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste zusätzlichen Auftrieb. "Jetzt ist der Startschuss gefallen und jetzt wird es wirklich konkret", sagte Gaugisch mit leuchtenden Augen in Damp: "Zum Glück geht es endlich los."

Das vorrangige WM-Ziel ist klar umrissen. Nicht weniger als die Viertelfinal-Teilnahme ist Pflicht, damit der Traum von der ersten Olympia-Teilnahme seit 2008 am Leben bleibt. Um einen der begehrten Plätze für eines der Qualiturniere im Frühjahr zu ergattern, muss das deutsche Team wohl mindestens Siebter werden. Exakt jene Platzierung also erreichen, die es nach den letzten drei Großereignissen (EM 2020 und 2022, WM 2021) inne hatte.