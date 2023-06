"Alle fühlen sich gut": Barça kann im Finale aus dem Vollen schöpfen

In Bestbesetzung geht der FC Barcelona an diesem Samstag ins Champions-League-Finale gegen den VfL Wolfsburg. Trainer Jonatan Giraldez sieht sein Team bestens vorbereitet.

Aus Eindhoven berichtet Susanne Müller

27 Spielerinnen hat Trainer Jonatan Giraldez am Samstag zur Verfügung - den kompletten Kader, von vorne bis hinten bestückt mit Weltklasse-Spielerinnen. "Wir wollten alle 27 Spielerinnen dabeihaben. Einige haben es gerade noch so geschafft. Jetzt hatten wir eine gute Erholungsphase und alle fühlen sich gut", sagt der Trainer, der es keineswegs als Nachteil empfindet, dass sein FC Barcelona rund zwei Wochen lang kein Pflichtspiel mehr bestritten hat - anders als Wolfsburg. "Das hat keinen Einfluss auf uns. Beide Mannschaften hatten genug Zeit, sich vorzubereiten. Wenn man keine Spiele hat, muss man das eben anders tun."

Und wenn es nach Giraldez geht, ist dem 31-Jährigen und seinem Team das durchaus gut gelungen: "Wir sind gut drauf, wir sind erfahren und wir sind jetzt geduldiger als Mannschaft, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie wir das möchten. Das sollte ein Vorteil sein. Ich bin sehr optimistisch und konzentriere mich auf die Dinge, die ich kontrollieren kann."

Der Star ist die Mannschaft

Kontrollieren würde der Trainer auch gerne den Gegner aus Wolfsburg, den er und sein Team im Vorfeld gründlich studiert haben: "Sie sind gut bei Freistößen, können den Ball kontrollieren, schnell angreifen. Wir wissen, wo sie gefährlich sind, wollen sie dominieren und nicht zulassen, dass sie ihre Stärken zeigen."

Trotz aller Einzelspielerinnen gilt aber auch beim FC Barcelona: Der Star ist die Mannschaft, wie die Ex-Wolfsburgerin Caroline Hansen klarstellt: "Der Schlüssel ist es, als Mannschaft zu spielen. Wir müssen viel von uns selbst verlangen, unser Bestes zeigen, füreinander da sein." Sie freue sich sehr auf das Spiel gegen ihren Ex-Klub, berichtet Giraldez, und lobt Hansen zugleich als "tolle Spielerin, die diese Saison super gespielt" hat.

Stadion ist ausverkauft - und zu klein

Die norwegische Angreiferin selbst hat dagegen das Finale voll im Blick: "Das Spiel ist ein besonderes, ich habe viel in Wolfsburg erlebt. Aber jetzt bin ich bei Barcelona und fühle mich dort sehr wohl. Und alles, was ich will, ist dieses Finale zu gewinnen."

Und das möglichst vor einer tollen Kulisse: "Das ist ein fantastisches Stadion. Ich freue mich, dass es voll sein wird. Das wird eine gute Atmosphäre sein. Viele Leute haben keine Ticktes bekommen - ein schönes Zeichen, wie weit der Frauenfußball gekommen ist. Vielleicht können wir künftig größere Stadien füllen."

Wie Mittelfeldspielerin Alexia Putellas so richtete auch Giraldez noch ein paar Worte an die 8000 mitgereisten Fans - und zugleich auch einen Appell: "Ich möchte den Fans danken für alles, was sie diese Saison für uns getan haben. Sie sind wie eine extra Spielerin für uns. Aber wir müssen am Samstag nicht nur auf dem Platz gewinnen, sondern auch auf den Tribünen."