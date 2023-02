Alle FIFA-Auszeichnungen 2022: Messis Nummer 7 - FC Bayern hat einen Weltauswahl-Profi

Die FIFA verteilt am Montag bei ihrer Gala in Paris elf Auszeichnungen. Wer welchen gewonnen hat - ein Überblick.

FIFA-Weltfußballer: Lionel Messi (Paris St. Germain/Argentinien)

Der argentinische Weltmeister trat bei dieser FIFA-Gala als absoluter Favorit auf diesen Titel an und wurde dieser Rolle auch vollaud gerecht. Sein Offensivkollege bei PSG, Kylian Mbappé, und Real Madrids Goalgetter Karim Benzema, reihten sich hinter dem 35-Jährigen ein, der sich zum insgesamt siebten Mal diese persönliche Trophäe schnappte.



Sieger 2021: Robert Lewandowski (damals FC Bayern München/Polen)

FIFA-Weltfußballerin: Alexia Putellas (FC Barcelona)

Obwohl Alexia Putellas die zweite Jahreshälfte 2022 wegen eines Kreuzbandrisses verpasste, holte die 29-jährige Offensivspielerin vom FC Barcelona auch 2022 wieder den Titel der Weltfußballerin des Jahres. Die aktuelle Ballon-d'Or-Gewinnerin setzte sich gegen die Engländerin Beth Mead vom FC Arsenal und die US-Amerikanerin Alex Morgan von San Diego Wave durch.



Siegerin 2021: Alexia Putellas (FC Barcelona/Spanien)

FIFA-Welttrainer im Männer-Fußball: Lionel Scaloni (Argentinien)

Bester Trainer des Jahres 2022 wurde der Argentinier Lionel Scaloni, der die Albiceleste im Dezember zum WM-Titel führte. Diese Trophäe stach in der Endausscheidung den Champions-League-Sieger Carlo Ancelotti von Real Madrid und Pep Guardiola von Manchester City aus.



Sieger 2021: Thomas Tuchel (damals FC Chelsea)

FIFA-Welttrainerin im Frauen-Fußball: Sarina Wiegman (England)

Als beste Trainerin des Jahres 2022 wurde die Niederländerin Sarina Wiegman, die die englische Frauen-Auswahl zum Europameisterschaftstitel führte, ausgezeichnet. Im Finale setzten sich die Three Lionesses gegen Deutschland durch (2:1 n.V.). Zur Wahl standen noch Sonia Bompastor (Olympique Lyon) und Pia Sundhage (Brasilien).



Siegerin 2021: Emma Hayes (FC Chelsea)

FIFA-Welttorhüter: Emiliano Martinez (Aston Villa/Argentinien)

Bei den Welttorhütern duellierten sich vor allem ein Champions-League-Sieger und ein Weltmeister: Am Ende sicherte sich der Argentinier Emiliano Martinez den Titel des besten Goalkeepers vor Thibaut Courtois, der mit Real Madrid den Henkelpott holte. Zudem war Marokkos Nationalkeeper Yassine Bounou vom FC Sevilla nominiert.



Sieger 2021: Edouard Mendy (FC Chelsea/Senegal)

FIFA-Welttorhüterin: Mary Earps (Manchester United/England)

Bei der Wahl zur besten Torhüterin setzte sich Mary Earps von Manchester United durch, die mit England Europameisterin 2022 wurde. Ann-Katrin Berger (FC Chelsea/Deutschland) und Christiane Endler (Olympique Lyon/Chile) folgten auf den Plätzen.



Siegerin 2021: Christiane Endler (damals PSG/Lyon)

FIFA-Weltauswahl Männer: FC Bayern hat einen Weltauswahl-Profi, Haaland dabei

Tor: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Abwehr: Achraf Hakimi (PSG), Joao Cancelo (Bayern München), Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Mittelfeld: Kevin De Bruyne (ManCity), Luka Modric (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid, ManUnited), Lionel Messi (PSG)

Angriff: Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Erling Haaland (BVB/ManCity)

FIFA-Weltauswahl Frauen: Lena Oberdorf dabei

Tor: Christiane Endler (Olympique Lyon)

Abwehr: Lucy Bronze (FC Barcelona), Maria Leon (FC Barcelona), Leah Williamson (FC Arsenal), Wendie Renard (Olympique Lyon)

Mittelfeld: Alexia Putellas (FC Barcelona), Keira Walsh (ManCity/FC Barcelona), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Alex Morgan (San Diego Wave)

Angriff: Sam Kerr (FC Chelsea), Beth Mead (FC Arsenal)

FIFA-Fairplay-Preis: Luka Lochoshvili (US Cremonese)

Nach einem Zusammenprall bleibt Austria-Spieler Georg Teigl bewusstlos liegen. Gegenspieler Luka Lochoshvili reagiert blitzschnell und verhindert Schlimmeres.



Vorjahressieger: Ausgezeichnet wurde der dänische EM-Tross für seine Reaktion bei Christian Eriksens Herzstillstand im Gruppenspiel gegen Finnland.

FIFA-Fanpreis: Argentinische Anhänger bei der WM

Den Fanpreis 2022 strichen die Fans von Argentinien ein: Viele kamen trotz der gewaltigen Anreise nach Katar und erzeugten dort gewaltige Stimmung. Ebenfalls nominiert: Abdullah Alsulmi, der Anhänger aus Saudi-Arabien wanderte in 55 Tagesmärschen 1600 Kilometer nach Katar, um sein Team bei der WM zu sehen. Sowie die Fans von Japan: Mit der sympathischen Tradition, das Stadion vor dem Verlassen von Müll zu befreien, gewannen Nippons Anhänger viele Herzen.

Vorjahressieger: Die Fans von Dänemark und Finnland: Sie hatten die bei der EM nach Christian Eriksens Zusammenbruch im Gruppenspiel zwischen Dänemark und Finnland abwechselnd "Christian" und "Eriksen" skandiert.

Puskas-Award: Marcin Oleksy (Warta Poznan)

Marcin Oleksy (Warta Poznan) holte sich die Auszeichnung des schönsten Treffers 2022: Der polnische Amputierten-Fußballer traf im November 2022 per Scherenschlag gegen Stal Rzeszow. Auch schön trafen Dimitri Payet von Olympique Marseille, als der Franzose im Viertelfinale der Conference League im April 2022 per fulminantem Weitschuss ein Traumtor gegen PAOK Saloniki erzielte. In guter Erinnerung ist auch der Treffer von Brasiliens Richarlison: Sein artistisches Tor bei der WM 2022 gegen Serbien im November 2022 war ebenfalls ein echter Zungenschnalzer.



Sieger 2021: Erik Lamela (Tottenham/Sevilla)