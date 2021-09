Alle Drittliga-Spieltage bis Dezember zeitgenau angesetzt

Der DFB hat die Drittliga-Spieltage elf bis 17 zeitgenau angesetzt. Damit ist fast das ganze Kalenderjahr durchgeplant.

Durch die zeitgenaue Terminierung der Spieltage elf bis 17 wurden alle Partien für Oktober und November festgezurrt. Für das Kalenderjahr 2021 sind demnach nur noch drei Spieltage anzusetzen, ehe die 3. Liga in ihre vierwöchige Winterpause geht.

Für den 11. Spieltag gab es bedingt Spielraum: Die Terminierung des Freitagsspiels (Saarbrücken-Braunschweig) und des Montagsspiels (Magdeburg-Türkgücü) folgte einer festen Vorgabe der Sicherheitsbehörden. Nach der Länderspielpause eröffnen Viktoria Berlin und Osnabrück am 15. Oktober den 12. Spieltag. An diesem trifft am Samstag unter anderem 1860 München auf Waldhof Mannheim.

MSV und FCK bleibt nur der Montag

Zum Auftakt des 13. Spieltags erstrahlt das Flutlicht an der Bremer Brücke, wenn am 22. Oktober der heimische VfL Osnabrück den Halleschen FC empfängt. Für den 24. Oktober ist das Niedersachsen-Duell zwischen Havelse und Braunschweig angesetzt. Das Montagabendspiel bestreiten Duisburg und Kaiserslautern. Der DFB schreibt dazu: "Die Ansetzung ergibt sich aus einer zwingenden Vorgabe der Sicherheitsbehörden für das betreffende Wochenende."

Der 14. Spieltag hat unter anderem ein Highlight am Montagabend zu bieten, wenn Verl und Osnabrück die Klingen kreuzen. Denn dann liegen zwischen Spielort (Verl weicht nach Lotte aus) und Gastverein lediglich knapp zwölf Kilometer. Auf den 15. Spieltag, an dem am Samstag (6. November) unter anderem Saarbrücken und der FCK sowie 1860 und Osnabrück aufeinandertreffen, folgt eine zweiwöchige Pause aufgrund einer Abstellungsperiode für Länderspiele.

Montagsspiele? Klarstellung des DFB

Am 16. Spieltag sind die Augen mitunter auf das Traditionsduell zwischen 1860 und Duisburg gerichtet, das für den 20. November terminiert wurde. Am 17. - dem bis dato letzten terminierten - Spieltag eröffnen am 26. November Duisburg und Mannheim, ehe tags darauf Magdeburg und Braunschweig aufeinandertreffen.

Auch wenn die Proteste rund um die Montagsspiele in der 3. Liga zuletzt wieder etwas lauter wurden, stellte der DFB klar: "An den Regelspieltagen folgt die 3. Liga vertragsgemäß weiterhin dem festen Spieltagsformat mit einer Partie am Freitagabend (19 Uhr), sechs Begegnungen am Samstag (14 Uhr), zwei Spielen am Sonntag (13 und 14 Uhr) und einer Partie am Montagabend (19 Uhr)."

Die Spieltage elf bis 17 zum Durchklicken...