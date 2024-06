"Alle Daten beweisen das": Martinez wehrt Kritik ab und vertraut auf Cristiano Ronaldo

Der Auftakt ist dank eines Last-Minute-Tores geglückt, nun geht es für Portugal in Dortmund gegen die Türkei. Mit Cristiano Ronaldo in der Startelf. Nationaltrainer Roberto Martinez erklärt seine Beweggründe.

Eine kritische Frage nach der Fitness von Cristiano Ronaldo auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel in der Gruppe F gegen die Türkei am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) veranlasste Portugals Coach Roberto Martinez, eine Lanze für seinen 39-jährigen Topstar zu brechen.

"Für uns bringt er Erfahrung, er bringt Torchancen und hilft uns, Räume zu öffnen. Er ist in der Nationalmannschaft, weil er es verdient", erklärte der 50-jährige Spanier und fügte an: "Alle Daten beweisen das."

Im ersten Gruppenspiel gegen Tschechien ging CR7 über die volle Distanz und lieferte auch eine ordentliche Leistung ab (kicker-Note 3). Der Kapitän der Portugiesen hatte zudem in der 87. Minute eine starke Szene, als er einen Kopfball an den Innenpfosten setzte, Diogo Jotas Abstauber aber aufgrund einer Abseitsstellung annulliert wurde.

Cristiano Ronaldo, der seit Anfang 2023 für den saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr aufläuft, durfte am Ende noch jubeln, als Joker Francisco Conceicao in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1 traf.

Auch gegen die im ersten Spiel ebenfalls siegreiche Türkei wird CR7 von Beginn an stürmen, darauf hat sich Martinez festgelegt, am Status des Europameisters von 2016 wird er nicht rütteln. Auch an dem von Pepe nicht, der mit 41 Jahren seit dem Spiel gegen die Tschechen als ältester Spieler der bisherigen EM-Geschichte geführt wird.

Cristiano Ronaldo und Pepe werden gegen die Türkei ihre ganze Erfahrung einbringen müssen, schließlich wird die Arena in Dortmund fest in der Hand der türkischen Fans sein. Angreifer Rafael Leao beunruhigt die voraussichtliche Auswärtsatmosphäre aber nicht wirklich: "Das wird kein Problem sein. Wir sind darauf vorbereitet und sehr konzentriert." Wie sicherlich im speziellen auch CR7.