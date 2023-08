Alle Chancen verpasst: DAV löst in Bern kein Olympia-Ticket

Das DAV-Team hat es bei der WM in Bern verpasst, das erhoffte Olympia-Ticket für Paris 2024 zu lösen.

Bei den Herren kletterte bisher einzig Alex Megos in ein Finale bei der Weltmeisterschaft in Bern (1. Bis 12. August). Der 29-jährige Erlanger holte im Leadklettern die Bronze-Medaille. Um sich für die Olympischen Spiele in Paris 2024 zu qualifizieren, brauchte es in Bern allerdings einen Podiumsplatz im Kombinationswettbewerb aus Bouldern & Lead.

Und dieses Finale der besten Acht verpassten die DAV-Athleten Megos, Yannick Flohé, Lucia Dörffel und Hannah Meul am späten Mittwochabend.

Dörffel und Meul abgeschlagen

Flohé hatte sich für diesen Wettbewerb eigentlich die besten Chancen ausgerechnet, doch nach dem Einzug ins Halbfinale der besten 20 landete der 23-jährige Essener in der Gesamtabrechnung auf Platz 12, einen Rang besser als Megos.

Die beiden deutschen Starterinnen Dörffel und Meul scheiterten in der Qualifikation und waren ab dem Halbfinale schon in der Zuschauerinnen-Rolle. Dörffel wurde 28., Meul landete auf Platz 36.

Weitere Chancen in der zweiten Jahreshälfte

Da auch die deutschen Speed-Athleten Linus Bader, Leander Carmanns und Sebastian Lucke sowie Franziska Ritter das Finale der Tempo-Kletterer verpassten, bleibt dem DAV-Team nach der WM in Bern nur die Hoffnung auf die weiteren Chancen für die Olympia-Teilnahme.

Die entsprechenden Events hierfür finden in der zweiten Jahreshälfte und in den ersten Monaten des nächsten Jahres statt.

bst

