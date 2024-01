Alle 28 Minuten am Boden: Die meistgefoulten Spieler der Bundesliga

Bundesliga: Diese Spieler werden am meisten gefoult?

Am Samstag steigt das Bundesliga-Topspiel zwischen Leipzig und Leverkusen. Es ist auch das Duell der zwei Spieler, die am häufigsten gefoult werden. Eine Übersicht über die 15 meistgefoulten Spieler in der laufenden Saison. IMAGO (3)