All-Stars-Wochenende: Wagner gewinnt die Rising-Stars-Challenge

Franz Wagner hat sein Team mit einem verwandelten Freiwurf zum Sieg beim Turnier der Rising Stars der NBA geführt. Caleb Cunningham wurde zum MVP gekürt.

Rising Stars: Franz Wagner (#22) vom "Team Barry" klatscht mit Evan Mobley ab. NBAE via Getty Images

Wagner führte sein Team in Cleveland mit einem verwandelten Freiwurf zum Sieg bei dem Mini-Turnier mit vier Mannschaften. Wagners von der NBA-Legende Rick Barry betreute Mannschaft gewann sowohl in dem bis 50 Punkte ausgespielten Halbfinale als auch im bis 25 gespielten Finale knapp.

Der 20-jährige Berliner von den Orlando Magic, heißer Anwärter auf den Award "Rookie des Jahres", erzielte dabei jeweils drei Punkte - darunter den entscheidenden im Finale. Zum besten Spieler des Turniers wurde sein Teamkollege Cade Cunningham von den Detroit Pistons gekürt.

Erster deutscher Rookie bei den Rising Stars

Wagner, unter allen Liga-Neulingen mit 15,6 Punkten im Schnitt zweitbester Scorer hinter Cunningham, war der erste Deutsche, der in seiner Rookie-Saison an dem seit 1994 ausgetragenen "Rising Stars"-Format teilnehmen durfte. Vor ihm waren drei andere Deutsche dabei - sein älterer Bruder Moritz Wagner vor zwei Jahren, Dennis Schröder 2015 und Dirk Nowitzki 2000, alle jeweils in ihrem zweiten NBA-Jahr.

Der jährliche Höhepunkt des All-Star-Wochenendes ist das Spektakel der besten Basketballer der Liga am Sonntag. Die beiden Teams werden angeführt von den Kapitänen LeBron James und Kevin Durant, der jedoch verletzungsbedingt nicht mitwirken kann.