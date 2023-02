All-Stars komplett: Harden fehlt - Embiid schimpft - Morant dabei

Jetzt sind die All-Stars komplett, die Reservisten wurden nominiert - und einige Stars gar nicht berücksichtigt. Mit dem üblichen Kopfschütteln verbunden.

Die Startformationen waren schon seit einigen Tagen bekannt, nun sind die Aufgebote für das All-Star-Game 2023 in der NBA fix, nachdem die Trainer der Liga die restlichen Spieler gewählt hatten.

Im Osten komplettierten Joel Embiid (Philadelphia), Jaylen Brown (Boston), Bam Adebayo (Miami), Jrue Holiday (Milwaukee), DeMar DeRozan (Chicago), Julius Randle (New York) und der erstmals berufene Tyrese Haliburton (Indiana) das Feld.

Drei Newcomer im Westen

Im Westen zählen jetzt auch Domantas Sabonis (Sacramento), Ja Morant (Memphis), Damian Lillard (Portland), Paul George (Los Angeles Clippers) sowie die Newcomer Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Lauri Markkanen (Utah) und Jaren Jackson Jr. (Memphis) zu den Auserwählten.

Während Grizzlies-Star Morant gestand, dass ihm die Nominierung "sehr viel bedeutet" und seiner täglichen Arbeit Ausdruck verleihe, fehlen wie immer auch prominente Namen auf der Liste. Devin Booker von den Phoenix Suns ist hier zu nennen, Anthony Davis von den Lakers, Trae Young von den Atlanta Hawks oder Pascal Siakam aus Toronto und Jimmy Butler von den Miami Heat.

Embiid fordert "Erklärungen"

Nicht gerade erbaut war James Harden. Der Spielmacher der Philadelphia 76ers ist erstmals nach zehn Jahren nicht mit von der Partie. Während "The Beard" sein Unverständnis bei Instagram mit der Zeile "the disrespect" kommentierte, verlangte Teamkamerad Embiid von der NBA "Erklärungen".

Auch Head Coach Michael Malone von den Denver Nuggets, der das "Team LeBron" beim All-Star-Game anleiten wird, fand Kritik am Fehlen seines Forwards Aaron Gordon und bezeichnete diesen Sachverhalt als "Travestie-Show", gerade auch, weil die Nuggets die Western Conference anführen.

Silver darf nachnominieren - Wagner dabei

Es kann übrigens noch Bewegung ins Personal kommen, da zum Beispiel die beiden Starter Kevin Durant (Brooklyn) und Zion Williamson (New Orleans) aktuell verletzt sind. Fällt noch einer für den 19. Februar aus, wird Liga-Commissioner Adam Silver nachnominieren.

Neu in diesem Jahr wird sein, dass die beiden Team-Kapitäne Giannis Antetokounmpo und LeBron James ihre Mitspieler erst kurz vor dem Tip-off draften werden. Das bunte Treiben mit deutscher Beteiligung - Franz Wagner von den Orlando Magic ist zum zweiten Mal in Folge beim "Rising-Stars-Game" dabei - findet in diesem Jahr in der Arena der Utah Jazz in Salt Lake City statt.