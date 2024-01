All-Star-Team der EM: Fünf Deutsche stehen zur Wahl

Gleich fünf deutsche Nationalspieler dürfen bei der Handball-EM auf eine Nominierung ins All-Star-Team hoffen.

Torhüter Wolff, Kreisläufer Golla, Spielmacher Knorr, Rechtsaußen Kastening und der Rückraumlinke Köster stehen auf der Shortlist für die prestigeträchtige Wahl der Europäischen Handballföderation (EHF).

Köster steht zweimal zur Wahl

Köster hat zudem die Chance auf die Aufzeichnung als bester Abwehrspieler des Turniers. Der 23 Jahre alte Gummersbacher gehört zu den sechs Kandidaten, die von der EHF auf Basis der bislang im Turnier gezeigten Leistungen vorgeschlagen worden sind.

Bis Sonntag (28. Januar) haben nun Fans im Internet die Möglichkeit, eine Stimme für ihre Favoriten unter den jeweils sechs Vorschlägen pro Position abzugeben. Die Meinung der Fans fließt am Ende zu 40 Prozent in das Ergebnis ein, die übrigen 60 Prozent liegen in den Händen von EHF-Experten.

Knorr ist drittbester Torschütze

DHB-Torjäger Knorr darf sich darüber hinaus noch Hoffnungen auf Rang eins in der Torschützenliste machen. Momentan liegt der Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen mit 43 Treffern auf Platz drei.

Die vor ihm liegenden Martim Costa (Portugal/54 Tore) und Rutger ten Velde (Niederlande/45) haben keine Einsätze mehr, da ihre Teams ausgeschieden sind. Hinter Knorr liegen noch der Däne Mathias Gidsel (42) und der Franzose Dika Mem (41) aussichtsreich im Rennen.

Die Shortlist für das All-Star-Team

Torhüter:

AUT 98 Constantin Möstl

CRO 1 Dominik Kuzmanovic

DEN 12 Emil Nielsen

FRA 1 Samir Bellahcene

GER 33 Andreas Wolff

SWE 12 Andreas Palicka

Linksaußen:

AUT 20 Sebastian Frimmel

DEN 7 Emil Jacobsen

ISL 8 Bjarki Mar Elisson

NED 5 Rutger ten Velde

NOR 71 Alexandre Blonz

SWE 15 Hampus Wanne

Rückraum Links:

AUT 53 Nikola Bylik

DEN 43 Simon Pytlick

FRA 13 Nikola Karabatic

GER 18 Julian Köster

POR 79 Martim Costa

SLO 51 Borut Mackovsek

Rückraum Mitte:

AUT 72 Lukas Hutecek

FRA 5 Nedim Remili

GER 15 Juri Knorr

NED 22 Luc Steins

SLO 88 Aleks Vlah

SWE 24 Jim Gottfridsson

Rückraum Rechts:

DEN 19 Mathias Gidesl

FRA 10 Dika Mem

HUN 33 Gábor Ancsin

ISL 14 Omar Ingi Magnusson

POR 26 Francisco Costa

NED 20 Niels Versteijnen

Rechtsaußen:

AUT 28 Robert Weber

CRO 6 Mario Sostaric

GER 73 Timo Kastening

POR 4 Pedro Portela

SLO 6 Gasper Marguc

SWE 13 Sebastian Karlsson

Kreisläufer:

AUT 55 Tobias Wagner

DEN 15 Magnus Saugstrup

FRA 23 Ludovic Fabregas

GER 4 Johannes Golla

HUN 27 Bence Bánhidi

POR 82 Luís Frade

Bester Abwehrspieler:

CRO 21 Veron Nacinovic

DEN 15 Magnus Saugstrup

FRA 22 Luka Karabatic

GER 18 Julian Köster

HUN 2 Adrián Sipos

SWE 32 Oscar Bergendahl