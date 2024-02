All-Star Game 2024: Starker Draisaitl verpasst Prestige-Triumph

Leon Draisaitl hat einen Prestige-Triumph bei den All-Star Games der NHL knapp verfehlt. Der Kölner spielte bei der Show-Veranstaltung in Toronto groß auf und zog mit dem Team McDavid ins Endspiel ein, dort unterlag die von seinem Teamkollegen zusammengestellte Mannschaft aber dem Team Matthews.

Leon Draisaitl musste sich mit dem von seinem Teamkollegen Connor McDavid angeführten Team gegen die Mannschaft um Auston Matthews mit 4:7 (3:3, 1:4) geschlagen geben.

Draisaitl hinterließ einen guten Eindruck: Im Endspiel erzielte der gebürtige Kölner ein Tor und verteilte zwei Assists, beim 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen im Halbfinale gegen das Team MacKinnon gab Draisaitl zwei Torvorlagen.

Zum wertvollsten Spieler des All-Star-Spiels wurde Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs ausgezeichnet.

Beim alljährlichen All-Star-Game treten die besten NHL-Spieler gegeneinander an. Die NHL-Elite war von den Mannschaftskapitänen McDavid (Edmonton), Matthews (Toronto Maple Leafs), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) und Quinn Hughes (Vancouver Canucks) in vier Teams eingeteilt worden. In diesem Jahr wurde das Show-Spiel im Drei-gegen-Drei plus Torhüter über zweimal zehn Minuten ausgetragen. Für Draisaitl war es in seiner neunten Saison in der NHL die fünfte All-Star-Teilnahme.

Tags zuvor hatte Draisaitl bei der sogenannten Skills-Competition teilgenommen, bei der er in den vier Wettbewerben Direktschuss, Stockführung, Passen und Schussgenauigkeit seine Fähigkeiten unter Beweis stellen musste. Jedoch schaffte es Draisaitl aus dem zwölf Spieler großen Teilnehmerfeld nicht über die erste Runde hinaus und landete am Ende auf dem neunten Platz. Sein Teamkollege McCavid gewann den Wettbewerb und strich ein Preisgeld von einer Million Dollar ein.

17. Sieg in Serie?

In der neuen Woche kehrt die NHL in ihren regulären Betrieb zurück. Den Oilers und Draisaitl könnte am Mittwoch (4.00 Uhr MEZ) Historisches gelingen: Die mies in die Saison gestarteten Kanadier könnten bei Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights den Rekord der Pittsburgh Penguins einstellen, die 1992/93 in der nordamerikanischen Profiliga 17 Spiele in Serie gewonnen hatten.

Durch den anhaltenden Erfolgslauf von bislang 16 Siegen in Folge hatte sich Edmonton in den vergangenen Wochen auf den dritten Platz der Pacific Division verbessert. Dieser würde am Ende der Regular Season die Play-off-Teilnahme bedeuten.