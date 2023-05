Glanzlos, aber effizient: West Ham schlägt Alkmaar und steht im Endspiel

West Ham United steht im Finale der Conference League. Bei AZ Alkmaar gewannen die Londoner das Halbfinal-Rückspiel glanzlos mit 1:0.

Die Ausgangslage im AFAS-Stadion in Alkmaar war nach dem Hinspiel klar gewesen: Einen 1:2-Rückstand galt es für die Gastgeber aufzuholen, die Peter Jansen im Vergleich zum Gastspiel im London Stadium dafür auf zwei Positionen veränderte: Kerkez und Karlsson kehrten zurück in die Startelf Alkmaars, das in der Eredivisie jüngst massig Selbstvertrauen tankte. Ein 5:1-Kantersieg gelang AZ am letzten Spieltag gegen Emmen.

Weitaus weniger gut lief es nach dem Hinspielsieg bei West Ham. David Moyes musste ansehen, wie seine Mannschaft bei Brentford mit 0:2 unterlag und es verpasste, den Klassenerhalt endgültig fix zu machen. Den rechnerisch noch möglichen Abstieg im Hinterkopf, gab es beim Tabellen-15. der Premier League gegenüber dem Hinspiel dennoch keine Änderungen.

Nur Paqueta wird gefährlich

Die eingespielten Gäste standen dementsprechend organisiert, störten situativ immer mal wieder hoch und hielten AZ damit gut in Schach. Die Hausherren hatten zwar deutlich mehr vom Ball, kamen aber einfach nicht durch und sahen sich einer Hammers-Elf gegenüber, die bei ihren wenigen Vorstößen gefährlicher wirkte. Folgerichtig verzeichneten die Londoner die einzige nennenswerte Torannäherung der highlightarmen ersten Hälfte, als Paqueta den Pfosten traf (25.).

Nach Wiederanpfiff kamen die Niederländer mit Druck aus der Kabine, verpassten es jedoch zunächst, klare Chancen herauszuspielen. Erst der aufgerückte Hatzidiakos prüfte Areola erstmals ernsthafter (66.). Auf der anderen Seite versuchte sich derweil Rice aus der Distanz, doch Ryan parierte (55.), ehe das AFAS-Stadion einen Strafstoß forderte. Aguerds Einsatz gegen Pavlidis reichte aber nicht für einen Pfiff (59.).

Joker Fornals sticht spät

Die Schlussviertelstunde eröffnete dann ein Patzer von Hatzidiakos, der Bowen einlud. Dessen Rückpass vor Ryan landete jedoch bei Clasie (74.). Es bahnte sich somit eine heiße Schlussphase an, in der Kehrer AZ fast per Eigentor zurückholte (81.), ehe Aguerd nach einem Querschläger die Entscheidung verpasste (83.). Diese sollte aber nur aufgeschoben sein: In der Nachspielzeit nutzte Fornals einen folgenschweren Fehler zum 1:0 (90.+4) und bescherte West Ham damit einen glanzlosen Finaleinzug.

Für Alkmaar geht es in der heimischen Liga am Sonntag weiter. Ab 14.30 Uhr gastiert AZ bei NEC Nijmegen. West Ham empfängt zeitgleich Leeds zum Abstiegskracher. Das Finale der Conference League steigt am 7. Juni in Prag.