Pavlidis schockt Lazio erneut und schießt Alkmaar ins Viertelfinale

Lazio Rom hat auch das Rückspiel in Alkmaar mit 1:2 verloren. Nach dem Führungstreffer der Gäste drehten Karlsson und Pavlidis die Partie.

Einer der Favoriten auf den Titel in der Conference League ist raus. Für Europa-League-Absteiger Lazio Rom ist nach der zweiten Niederlage gegen AZ Alkmaar im Achtelfinale Endstation. Die Elf von Trainer Maurizio Sarri, die bereits das Heimspiel in der Vorwoche gegen die Niederländer knapp verloren hatte, zog im Rückspiel erneut mit 1:2 den Kürzeren.

Nachdem sich beide Teams in der Anfangsphase wenig schenkten, hatte Pavlidis zunächst die Führung für die Gastgeber auf dem Kopf. Nach einer Hereingabe von Odgaard von der rechten Seite an den ersten Pfosten brachte der Angreifer seinen Kopfball jedoch nicht richtig auf das Tor von Provedel (18.).

Luis Alberto bringt Lazio in Führung - Karlsson antwortet

Auf der Gegenseite war Lazio dagegen wenig später zur Stelle: Romagnoli fand mit einem langen Ball Zaccagni, der Linksaußen hatte im Strafraum das Auge für den mitgelaufenen Felipe Anderson, der mit seinem Flachschuss links unten ins Eck die Gäste in Front brachte (21.). Die Gastgeber zeigten sich davon wenig beeindruckt und arbeiteten am Ausgleich, den schließlich Karlsson besorgte. Der Schwede schnappte sich an der linken Auslinie die Kugel, zog nach innen und knallte den Ball aus rund 18 Metern ins lange Eck (28.).

In den Minuten vor der Pause drehten die Hausherren die Partie beinahe komplett: Mijnans (38.), Reijnders (40.) sowie Pavlidis aus der Distanz (45.+1) scheiterten jedoch, ehe Karlsson noch die Großchance zur Führung hatte: Nach einer Ecke landete der zweite Ball beim Schweden, dessen Versuch Provedel noch von der Linie kratzte (45.+2).

Pavlidis trifft auch im Rückspiel

Nach dem Seitenwechsel blieb Alkmaar insgesamt die spielbestimmende Mannschaft, Reijnders war bei seinem Pfostentreffer jedoch im Pech (56.). Wenig später brachte Pavlidis die Gäste dann in Führung: Nach einer Hereingabe von Karlsson von der linken Seite nutzte der Angreifer am Strafraumrand den vielen Platz, den ihm die Lazio-Defensive gewährte, und knallte den Ball trocken links unten ins Eck (62.).

In der Schlussphase versuchten die Römer noch einmal zurückzukommen, Pedro per Schlenzer (80.) und Luis Alberto per Freistoß (83.) vergaben jedoch ihre Gelegenheiten, sodass Alkmaar den zweiten 2:1-Sieg und den Zwei-Tore-Vorsprung letztlich souverän über die Zeit brachte.

Für Lazio wartet am Sonntag (18 Uhr) das prestigeträchtige "Derby della Capitale" gegen die AS Roma. Alkmaar ist ebenfalls am Sonntag (20 Uhr) bei Twente Enschede gefordert.