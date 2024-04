Alina Grijseels: "Let's do it"

Spielt sie oder spielt sie nicht? Deutschlands Handball-Nationalmannschaft der Frauen muss bei der Olympia-Quali um den Einsatz von Alina Grijseels bangen. Nun schürt ein Instagram-Posting der Spielmacherin durchaus Hoffnungen auf einen Einsatz gegen Slowenien.

"Wir hoffen natürlich alle noch, dass Alina auch fit wird", hatte Emily Bölk, gemeinsam mit Grijseels Kapitänin der DHB-Frauen, am Dienstag bei einem Medientermin betont. Bundestrainer Markus Gaugisch hatte erklärt: "Es entwickelt sich von Stunde für Stunde. Wir haben eine sehr gute medizinische Abteilung, die sich rund um die Uhr um sie kümmern kann."

Beim Spiel der EM-Qualifikation gegen die Ukraine am vergangenen Donnerstag in Heidelberg hatte sich Grijseels bei einem Durchbruch am Fuß verletzt und musste durch Julia Behnke und Xenia Smits vom Parkett getragen werden. Später konnte der DHB schon "leichte Entwarnung" geben, bei den weiteren Länderspielen gegen Israel verzichtete man aber auf einen Einsatz.

"Natürlich brauchen solche Verletzungen einfach auch Zeit", erklärte Gaugisch am Dienstag und stellte klar: "Wir können das einfach nicht absehen, ob es reicht am Donnerstag oder Samstag. Wir schauen von Tag zu Tag. Wir bereiten uns in alle Richtungen vor. Wir haben Ideen für das Spiel mit und ohne Alina."

Grijseels selbst schürt leichte Hoffnungen auf einen Einsatz. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Foto, wie sie die deutsche Mannschaft auf das Feld führt, versehen mit den Worten: "Focus on Olympic qualification. Let’s do it."

Neben Grijseels muss der Bundestrainer im Rückraum schon auf Viola Leuchter und Annika Lott mit Knieproblemen verzichten. Endgültige Klarheit herrscht rund eine Stunde vor dem Anwurf, dann muss Markus Gaugisch sich auf die 16 Spielerinnen festlegen, mit denen er das Spiel gegen Slowenien (17.45 Uhr/live auf Sport1 und Dyn) bestreiten will. Gestrichen aus dem Aufgebot für die EM-Qualifikation wurde Toni Reinemann (VfL Oldenburg)

