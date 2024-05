Alina Grijseels gewinnt Vereinsduell gegen Katharina Filter

In der ersten französischen Liga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen den deutschen Nationalspielerinnen Alina Grijseels und Katharina Filter. Dabei konnte sich HB Metz im Spitzenspiel gegen Brest Bretagne mit 24:19 durchsetzen und macht damit einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung der französischen Meisterschaft.

Vier Tage nach dem Einzug in das Champions League Final4, wo das französische Topteam auf die SG BBM Bietigheim trifft, war der HB Metz um Alina Grijseels auswärts bei BBH Brest Bretagne, der Mannschaft von Katharina Filter, im Topspiel um die französische Meisterschaft gefordert.

Das Hinspiel hatte der MHB im Januar mit 22:23 verloren, dementsprechend war ein Sieg notwendig, um den Rückstand auf Brest nicht zu vergrößern. Die Brisanz des Spiels war spürbar. Vor einer stimmungsvollen Atmosphäre gestaltete sich die erste Halbzeit ausgeglichen. Bis zur 11. Minute konnte Metz mit 5:4 in Führung gehen, dann drehte Brest das Spiel zu einer Zwei-Tore-Führung (7:9, 23.). In die Kabine ging es mit einem 11:11-Unentschieden. Nach der Pause drehte Metz dann etwas auf, konnte sich in den ersten acht Minuten auf 15:13 absetzen. Diese Führung baute das Team um Alina Grijseels im Spielverlauf weiter aus (21:17, 53.) und entschied das Spitzenspiel am Ende mit 19:24 für sich.

Damit macht Metz einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung. Zwar steht Brest nach wie vor auf dem ersten Tabellenplatz, hat jedoch schon ein Spiel mehr absolviert und im Vergleich zu Metz das schlechtere Torverhältnis. Holt Metz erneut die französische Meisterschaft, wäre das der dritte Titel in Folge. In den letzten acht Jahren gewann Metz sechs Mal, nur 2020/21 konnte Brest sich zum Meister krönen. In der Saison 2019/20 wurde der Titel nicht vergeben, vor dem coronabedingten Saisonabbruch waren Metz und Brest punktgleich.