Alina Grijseels gewinnt mit HB Metz französische Meisterschaft

Wie auch in der Frauen-Bundesliga standen in der ersten französischen Liga am vergangenen Wochenende die letzten Saisonspiele an. Bietigheim-Gegner HB Metz um Alina Grijseels konnte sich dabei zum dritten Mal in Folge die französische Meisterschaft sichern.

Alina Grijseels hat mit HB Metz die französische Meisterschaft gewonnen. IMAGO/sport pictures-Razvan Pasarica