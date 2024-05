Alina Grijseels: Der Traum vom Triple

Nationalmannschaftskapitänin Alina Grijseels will am Wochenende mit Metz auch den Champions-League-Titel gewinnen. Als Stolperstein wartet ausgerechnet ein deutscher Final-Four-Neuling.

Alina Grijseels bibbert. Gar nicht so sehr vor den unbesiegbaren Bietigheimerinnen. Viel mehr hat Deutschlands Handball-Star im Kampf um Europas Königsklassen-Krone ein Zeitproblem. Denn Grijseels will Borussia Dortmund, ihrer großen Fußball-Liebe, im Champions-League-Finale unbedingt live vor dem Fernseher die Daumen drücken.

"Ich hoffe, dass ich es sehen kann und das zeitlich für mich hinhaut", sagte Grijseels im Sportschau-Interview. Denn bevor der BVB gegen Real Madrid ran muss, ist die Nationalmannschaftskapitänin in Budapest selbst gefordert.

Beim Final Four in Budapest trifft Grijseels mit Metz am Samstag (18 Uhr) zunächst auf den ungeschlagenen deutschen Meister SG BBM Bietigheim. Im zweiten Halbfinale treffen das dänische Team Esbjerg und Györi ETO KC aus Ungarn aufeinander. Endspiel und Bronzematch steigen dann jeweils am Sonntag.

"Es sind zwei Spiele an dem Wochenende, bei denen es komplett von der Tagesform abhängt", sagt Grijseels. Allein das Erreichen des Finalturniers sei "ein Traum, der für uns, aber auch für mich persönlich in Erfüllung geht. Manche schaffen das nie in ihrer Karriere, deswegen bin ich sehr glücklich darüber."

Ähnliche Gefühle haben sie dieser Tage in Bietigheim. Als erste deutsche Mannschaft überhaupt nimmt das Team von Trainer Jakob Vestergaard am Final Four teil und darf vom ersten deutschen Titel im wichtigsten Europacup seit dem Triumph des TV Lützellinden im Europapokal der Landesmeister 1991 träumen.

"Wir sind ja sonst die Gejagten. Jetzt dürfen wir auch mal jagen", sagt SG-Nationalspielerin Xenia Smits voller Vorfreude. Bundestrainer Markus Gaugisch spricht vor dem Saison-Höhepunkt mit ungewohnt großer deutscher Beteiligung von einer "sehr guten Situation für den deutschen Frauenhandball".

Vor allem Grijseels brennt auf die Spiele in Budapest. Nach dem Gewinn des französischen Doubles aus Meisterschaft und Pokal soll in Budapest die ultimative Krönung folgen. "Ich will diese Saison alles gewinnen", sagt die Spielmacherin.

Bei diesem Ziel dürfte selbst der BVB hinten anstehen.

