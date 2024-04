Alina Grijseels: "Aus meiner Sicht der nächste Step"

Beim Qualifikationsturnier 2008 in Leipzig konnten die deutschen Handballerinnen zuletzt das Olympia-Ticket feiern. Jetzt ist es wieder so weit: Drei souveräne Siege in Neu-Ulm bringen das Team von Markus Gaugisch nach Paris - für Kapitänin Alina Grijseels der nächste Schritt in der Entwicklung.

Alina Grijseels im Spiel gegen Paraguay Michael Schmidt