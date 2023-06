"Alien" Wembanyama als Hauptpreis - und dann? Das Wichtigste zum NBA Draft

Schon seit Wochen wächst bei den San Antonio Spurs der Hype um den künftigen Franchise-Star, der im NBA Draft 2023 an Position 1 kommen soll. Doch dahinter gibt es noch einige Fragzeichen, welches Top-Talent bei welcher Franchise landet. Oder wirbelt sogar ein Blockbuster-Trade alles durcheinander?

In der Nacht auf Freitag steht ab 2 Uhr deutscher Zeit der NBA Draft auf dem Programm. Dann werden die Träume von 58 jungen, aufstrebenden Talenten wahr, die den Sprung in die beste Basketballliga der Welt im Visier haben. Doch wer landet wo? Der kicker wirft einen Blick auf die wichtigsten Fragen vor dem NBA Draft.

NBA Draft: Wer wird der erste Pick 2023?

Eine der wenigen Fragen, die sich schon im Vorfeld eindeutig beantworten lassen. Eigentlich schon seit Wochen, noch eigentlicher schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren ist das glasklar: Victor Wembanyama wird als erster Draft-Pick die Hand von Commissioner Adam Silver, der die 30 Picks in der ersten Runde verkünden wird, schütteln dürfen.

Der 19 Jahre alte Franzose ist der Hauptpreis im diesjährigen Draft, er gilt als größtes Talent, seit LeBron James 2003 in die Liga kam. Der King höchstpersönlich bezeichnete den schlaksigen Big Man als "Alien", Warriors-Star Stephen Curry meinte sogar, einen "Cheat Code" entdeckt zu haben.

Warum selbst die Größten der aktuellen NBA-Größen so von Wembanyama schwärmen: Die Fähigkeiten, die der Franzose auf sich vereint, sind einzigartig. Der 2,23-Meter-Hüne kann dribbeln, passen und werfen wie ein Guard, bewegt sich auch wie ein solcher. Gleichzeitig glänzt er mit Post-Moves der alten Schule, beschützt mit einschüchternder Defense den Ring und kann auch am Perimeter verteidigen.

Dieses Kind wird ein Problem werden. Ich habe so etwas wie ihn noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. Giannis Antetokounmpo über Top-Talent Victor Wembanyama

In der abgelaufenen Saison in der französischen Heimat führte er die Liga bei den Punkten, Rebounds und Blocks an, er ist die Definition der eierlegenden Wollmilchsau. Oder um es mit den Worten von Giannis Antetokounmpo zu sagen: "Dieses Kind wird ein Problem werden. Ich habe so etwas wie ihn noch nie zuvor in meinem Leben gesehen."

Sollte Wembanyama gesund bleiben - das wohl größte Risiko beim 19-Jährigen, der bei seiner Körpergröße bislang nur etwas mehr als 104 Kilogramm auf die Waage bringt - steckt in ihm ein zukünftiger Star. Das wissen natürlich auch die San Antonio Spurs, die in der Draft Lottery im Mai den großen Jackpot zogen und an Position eins ihren kommenden Franchise-Star auswählen dürfen. Als der sympathische Teenager am Dienstag mit dem Flieger in New Jersey landete, wurde er bereits am Flughafen begeistert empfangen, er posierte für Fotos und unterschrieb Autogramme. Auch auf einigen Spurs-Trikots - natürlich bereits bedruckt mit dem Namen Wembanyama.

Wer sind die weiteren Top-Talente hinter Wembanyama?

Eigentlich beginnt der Draft erst mit dem zweiten Pick, hinter Wembanyama zu den Spurs ist der weitere Verlauf des Abends scheinbar komplett offen. Die Charlotte Hornets dürfen an Position zwei wählen, sie werden sich wohl zwischen Brandon Miller (Forward, 20 Jahre) und Scoot Henderson (Guard, 19) entscheiden. Dahinter sind auch die Thompson-Zwillinge Amen (Guard, 20) und Ausar (Guard, 20) sowie Anthony Black (Guard, 19) oder Jarace Walker (Forward, 19) interessante Talente.

Der Fokus liegt aber auf Miller und Henderson. Letzterer ist ein Über-Athlet, der mit einem vielseitigen Waffen-Arsenal (nur der Wurf benötigt noch etwas Feinschliff) eine Offense anführen kann und von Beobachtern für seinen Arbeitseifer gelobt wird. Viele Draft-Experten in den USA sind der Meinung, dass der Guard, der in der abgelaufenen Saison in der Entwicklungsliga G-League auflief (16,5 Punkte und 6,5 Assists pro Spiel) in jedem anderen Jahr der klare Nummer-1-Pick wäre - eben wenn nicht Wembanyama ebenfalls zu haben wäre.

In vielen anderen Jahren wahrscheinlich der Nr.1-Pick: Scoot Henderson. Getty Images

Miller dagegen ist ein 2,06 Meter großer Scorer mit Playmaking-Fähigkeiten und einer der besten College-Spieler der abgelaufenen Saison. Für Alabama legte er in 37 Partien 18,8 Punkte und 8,2 Rebounds auf, nach potenten Scorern auf dem Flügel mit seiner Größe, die auch defensiv ihren Mann stehen, lechzt die ganze Liga.

Berichten von "ESPN" zufolge soll Miller die Verantwortlichen in Charlotte um (Noch-)Teambesitzer Michael Jordan bei einem Workout am Montag von sich überzeugt haben. Im Vergleich zu Henderson wird er zudem als besserer Fit an der Seite von Point Guard LaMelo Ball angesehen. Die Portland Trail Blazers, die den dritten Pick im Draft halten, werden voraussichtlich mit Kusshand das "übrig gebliebene" Talent wählen - außer ….

Blazers im Blickpunkt: Gibt es den nächsten Blockbuster-Trade?

Kurz vor dem Draft ist die ohnehin hippelige NBA-Gerüchteküche noch nervöser, da macht dieses Jahr keine Ausnahme. Mit Bradley Beal zu den Suns und Kristaps Porzingis zu den Celtics gab es bereits zwei Blockbuster-Trades zu vermelden, nun sollen mehrere Teams Interesse angemeldet haben, per Trade in die Top 3 des Drafts vorzustoßen, um sich eines der begehrtesten Talente zu schnappen. Die Spurs werden unter keinen Umständen ihren First Pick abtreten, die Hornets scheinen mit Pick Nummer zwei ebenfalls recht zufrieden zu sein, doch was macht Portland?

Die Beantwortung dieser Frage hängt in gewisser Weise auch mit Franchise-Star Damian Lillard zusammen. Der 32-Jährige spielte 2022/23 die beste Saison seiner Karriere (32,2 Punkte, 7,3 Assists), dennoch verpassten die Blazers relativ deutlich die Play-offs. Lillards erklärtes Ziel ist es, um den Titel mitzuspielen, dafür benötigt er mehr Hilfe.

Die Reihenfolge der ersten zehn Draft-Picks Spurs Hornets Trail Blazers Rockets Pistons Magic Pacers Wizards Jazz Mavs

Ob ein Rookie wie Miller oder Henderson in seinem ersten Jahr in der NBA bereits diese Hilfe bei der Jagd nach einer Championship sein kann, darf in Frage gestellt werden. Meistens benötigen Frischlinge trotz des unbestrittenen Talents etwas Anlaufzeit, um sich in der Liga zu akklimatisieren. Daher soll Lillard den Team-Verantwortlichen mitgeteilt haben, dass er einen Trade des Nr.3-Picks für ein Upgrade in Form eines gestandenen Veteranen bevorzugen würde.

Unter anderem die New Orleans Pelicans sollen stark an Henderson interessiert sein, der an Position drei durchaus verfügbar sein könnte. Selbst Zion Williamson soll nach seinen bisherigen vier, von Verletzungen geplagten Spielzeiten und Negativ-Schlagzeilen abseits des Courts in New Orleans nicht mehr unantastbar sein, dennoch erscheint ein Trade eher unwahrscheinlich. Auch machten zuletzt Gerüchte um Clippers-Forward Paul George in Verbindung mit den Blazers die Runde.

Wenn man den Berichten Glauben schenken mag, dann war Portland bislang jedoch nicht vollends überzeugt von den tatsächlich unterbreiteten Angeboten und soll mit dem Festhalten am dritten Pick und damit der Verpflichtung von Miller oder Henderson liebäugeln. Könnte das wiederum Lillard verprellen und der siebenmalige All-Star selbst einen Trade fordern? Darauf hoffen sicherlich die Miami Heat und Brooklyn Nets, die großes Interesse am Guard haben sollen. So oder so, es bleibt spannend in Portland, wahrscheinlich auch noch nach dem Draft.

Sichern sich die Mavs weitere Verstärkung für Luka Doncic?

Ein weiterer Trade-Kandidat sind die Dallas Mavericks. Die mehr als enttäuschende Saison 2022/23, in der dem Team von Luka Doncic nicht einmal die Qualifikation für das Play-in-Turnier gelang (38 Siege, 44 Niederlagen, Platz 11 im Westen), soll und darf sich nicht nochmal wiederholen. An deren Ende sprang immerhin der zehnte Pick im Draft heraus.

Aber: "Nicht viele Quellen gehen davon aus, dass dieser Pick auch wirklich in Dallas bleibt", schrieb vor wenigen Tagen der Draft-Experte Sam Vecenie von "The Athletic". Stattdessen wollen die Mavs offenbar in einem Trade für den 10. Pick erfahrene Spieler an Land ziehen, die Doncic und Kyrie Irving, der als angehender Free Agent gehalten werden soll, sofort helfen können.

Nicht ausgeschlossen, dass in einem größeren Deal um den Nr.10-Pick auch Spieler wie Tim Hardaway Jr. oder Davis Bertans abgegeben werden. Allerdings sollen Berichten zufolge unter anderem auch die Indiana Pacers (Nr.7-Pick) oder die Utah Jazz (Nr.9-Pick) offen für Deals sein, was den Markt für Dallas beeinträchtigen könnte. Dahinter sind angeblich auch die Los Angeles Lakers (Nr.17-Pick) auf der Suche nach einem Trade.

Warum gibt es nur 58 Picks statt der normalen 60?

Zwei Runden à 30 Picks, also insgesamt 60 Talente, die im Laufe der Nacht über die Draft-Bühne gehen. So lauten normalerweise die Rahmenbedingungen des NBA Drafts, dieses Jahr sieht das jedoch etwas anders aus. Statt der üblichen 60 Picks wird es nur 58 geben. Warum? Den Philadelphia 76ers und den Chicago Bulls wurden jeweils ein Auswahlrecht in der zweiten Runde entzogen.

Hintergrund sind sogenannte "Tampering Violations". Die Liga hat strikte Regularien, wann Teams in der Offseason mit Free Agents rivalisierender Franchises in Kontakt treten dürfen, um ihnen ein Vertragsangebot zu unterbreiten. Philadelphia und Chicago haben gegen diese Regeln verstoßen.

Die Sixers haben im vergangenen Sommer laut einer Untersuchung der NBA die beiden Spieler P.J. Tucker und Danuel House Jr. zu früh als eigentlich erlaubt umgarnt. Den Bulls wurde ein ähnliches Fehlverhalten bei der Personalie Lonzo Ball nachgewiesen. Chicago verlor dadurch seinen Zweitrundenpick 2023, die Sixers müssen sogar 2023 und 2024 jeweils ihren Second-Rounder ersatzlos abgeben.