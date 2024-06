Alidou und Schmitz haben keine Zukunft in Köln

Obwohl der 1. FC Köln in diesem Sommer keine Spieler verpflichten darf, trennt sich der Bundesliga-Absteiger von zwei Profis. Das könnte besonders rechts hinten ein Vakuum erzeugen.

Während Christian Keller einen neuen Trainer für die Profis des 1. FC Köln sucht, macht der Sport-Geschäftsführer auch beim Spielerkader Nägel mit Köpfen. Externe Zugänge kann Keller wegen der durch den Weltverband FIFA auferlegten Transfersperre in diesem Sommer nicht vorstellen, Veränderungen am Team nimmt er trotzdem vor: Weder Faride Alidou noch Benno Schmitz werden in der kommenden Saison für die Geißböcke auflaufen.

Vier Tore, aber viele Defizite

Bei Flügelstürmer Alidou verzichten die Kölner dabei wie erwartet auf das Ausüben der Kaufoption: Der 22-Jährige kehrt damit zu seinem Stammverein Eintracht Frankfurt zurück. Alidou war in Köln unter Ex-Trainer Steffen Baumgart lange außen vor gewesen, hatte sich unter dessen Nachfolger Timo Schultz dann in den Kreis der Stammspieler gekämpft und immerhin vier Tore in der Rückrunde erzielt. Durchgängig überzeugen konnte der kopfballstarke und schnelle Offensivspieler aber nicht, zu groß waren seine Defizite im technischen und taktischen Bereich - was auch der trotz der Treffer eher mäßige kicker-Notenschnitt von 4,24 widerspiegelt.

Rechts hinten wird es dünn

Überraschender kommt die Trennung von Schmitz. Der 29-Jährige ist seit 2018 am Geißbockheim und damit der bislang dienstälteste Profi im Team. In der vergangenen Saison musste er sich erst gegen Rasmus Carstensen und dann gegen den zum Rechtsverteidiger umgeschulten Angreifer Jan Thielmann behaupten, kam aber trotzdem auf insgesamt 24 Pflichtspieleinsätze und machte zumindest keinen schlechten Job (kicker-Notenschnitt 4,08).

Nun aber entscheidet sich der FC nach kicker-Informationen gegen eine Verlängerung des in diesem Sommer auslaufenden Vertrages. Schmitz, zuletzt noch Teil des Mannschaftsrates, hatte zuletzt mehrere Angebote vorliegen. Er zögerte aber bis zuletzt und ließ eine finale Frist verstreichen, sodass es nun keine Zukunft für den Routinier in Köln geben wird.

Besonders breit aufgestellt ist das Team damit auf der Rechtsverteidiger-Position nicht: Neben Carstensen, der von KRC Genk geliehen war und bei dem die Kaufoption bereits im Februar gezogen wurde, und Thielmann steht kein erfahrener Spieler im Kader, der diese Rolle ausfüllen kann. Allerdings gibt es in der U 21, die in der Regionalliga West spielt, mit dem 22 Jahre alten Meiko Sponsel und dem 23 Jahre alten Georg Strauch zwei Rechtsverteidiger, die einspringen könnten. Zumal Sponsels Vertrag kürzlich erst verlängert wurde. Bundesliga- oder Zweitligaerfahrung haben allerdings weder Strauch noch Sponsel.

