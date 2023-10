Alguacil: "Salzburg hatte die beste Version von Real Sociedad gegen sich"

Eine überragende erste Hälfte, in der sie den Ball in den eigenen Reihen und den Gegner im Kreis laufen ließ, reicht der Mannschaft von Real Sociedad, um am zweiten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase verdient drei Punkte aus Salzburg mitzunehmen.

Brais Méndez (m.) war mit einem Tor und einem Assist der Man of the Match. GEPA pictures

Mit großen Erwartungen und viel Selbstvertrauen war Red Bull Salzburg nach dem Auftaktsieg in Lissabon ins erste Heimspiel dieser Champions-League-Saison gegangen. Doch Real Sociedad nahm die Topform aus der heimischen Liga in die Mozartstadt mit und verlängerte mit dem 2:0-Erfolg die eigene Siegesserie auf vier Dreier in Folge.

Dabei erteilten die Gäste aus Spanien den Hausherren vor 28.227 Zuschauern vor allem in der ersten Hälfte eine fußballerische Lehrstunde. Kombinationen auf engstem Raum wechselten sich mit klugen Spielverlagerungen ab - der Ball lief durch die Reihen der ganz in weiß gekleideten Basken, die Salzburger der Kugel meist vergebens hinterher. Trainer Imanol Alguacil überschlug sich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Superlativen: "Wir haben heute eine skandalös spektakuläre erste Hälfte gespielt, gegen einen guten Gegner. Ich könnte nicht stolzer sein - nicht, weil wir gewonnen haben, sondern wegen der Art und Weise, wie die Mannschaft arbeitet und spielt."

Ähnliche Worte wählte auch der überragende Brais Méndez in der Mixed Zone: "Wir wussten, dass es ein schwieriges Match werden würde, aber wir haben eine großartige Partie abgeliefert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat und damit, wie wir gespielt haben." Der 26-jährige Regisseur zog im Mittelfeld die Fäden und hatte als Vorlagengeber beim frühen 1:0 und als Torschütze des 2:0 nach 27 Minuten bei beiden Treffern entscheidend seine Beine im Spiel.

Real-Sociedad-Trainer Alguacil gerät ins Schwärmen

"La Real" ließ die Salzburger vor der Pause nicht ansatzweise in ihr gewohntes Pressing kommen. "Wir wussten um die Stärken des Gegners und wie wir diesen beikommen können. Es war nicht die Schwäche Salzburgs, dass das Match so gelaufen ist, sondern der Verdienst meiner Mannschaft. Uns ist offensiv und defensiv alles aufgegangen", erklärte Alguacil auf kicker-Nachfrage, wie es seiner Truppe gelungen war, Salzburgs Intensität von Beginn an zu brechen. "Salzburg hatte die beste Version von Real Sociedad gegen sich. Wenn meine Spieler so einen Tag wie heute erwischen, ist es für jeden Gegner schwierig."

Real Sociedad befindet sich in dieser Phase der Saison mit vielen Englischen Wochen im Flow. Seit Mitte September stehen die Basken im Drei- bis Vier-Tage-Rhythmus im Meisterschafts- und Champions-League-Betrieb. Die Bilanz in diesen fünf Partien: Ein Unentschieden (1:1 gegen Inter Mailand) und vier Siege, die letzten drei davon zu Null. An die nächste schwierige Aufgabe - am Sonntag (16.15 Uhr) bei Atlético Madrid - wollte Alguacil in der Salzburger Nacht noch keinen Gedanken verschwenden.

Vielmehr schwärmte der 52-Jährige weiter von den ersten 45 Minuten in Wals-Siezenheim: "Ich hoffe, dass all unsere Fans - jene, die hierher mitgekommen sind, und die, die daheim geblieben sind - genauso stolz auf die Mannschaft sind wie ich es bin." Und dann nahm er überhaupt alle Liebhaber des runden Leders ins Boot: "Diese erste Hälfte haben nicht nur die Fans von uns genossen, sondern jeder, der den Fußball liebt."

