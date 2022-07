Algerien dritter deutscher WM-Vorrundengegner

Die deutsche Nationalmannschaft kennt nun nach Serbien und Katar den dritten Vorrundengegner bei der nahenden Handball-WM.

Auch gegen Algerien geht es für die DHB-Handballer bei der WM vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen. Die Nordafrikaner lösten ihr Ticket mit dem fünften Platz bei der gerade beendeten Afrikameisterschaft in Kairo.

Algerien ist am 17. Januar der letzte deutsche Gegner in der Gruppenphase, zuvor trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf Asienmeister Katar (13. Januar) und Serbien (15. Januar). Deutschland bestreitet die Begegnungen der Gruppe E in der mehr als 11.000 Zuschauer fassenden Spodek Arena in Kattowitz.

Gespielt wird in der Vorrunde in acht Vierer-Gruppen. Die jeweils besten Drei ziehen in die vier Hauptrundengruppen mit je sechs Mannschaften ein. Sollte Deutschland weiterkommen, wären Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien oder die Niederlande mögliche Gegner. Nur die beiden besten Teams der Hauptrunde erreichen die K.-o.-Runde, beginnend mit dem Viertelfinale.

Die acht WM-Vorrunden-Gruppen

Gruppe A: Spanien, Montenegro, Chile, Iran

Gruppe B: Frankreich, Polen, Saudi-Arabien, Slowenien

Gruppe C: Schweden, Brasilien, Afrika 2, Uruguay

Gruppe D: Island, Portugal, Ungarn, Südkorea

Gruppe E: Deutschland, Katar, Serbien, Algerien

Gruppe F: Norwegen, Nordmazedonien, Argentinien, Niederlande

Gruppe G: Afrika 1, Kroatien, Afrika 3, USA

Gruppe H: Dänemark (Titelverteidiger), Belgien, Bahrain, Afrika 4