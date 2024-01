Alfred Gislason will Handball-Bundestrainer bleiben

Nach der verpassten Medaille bei der Handball-EM im eigenen Land mit Deutschland hat Alfred Gislason deutlich gemacht, über den Sommer hinaus Handball-Bundestrainer bleiben zu wollen.

Er sei in dieser Frage "sehr, sehr locker", so Handball Bundestrainer Alfred Gislason über eine Vertragsverlängerung. Sascha Klahn

"Ich habe signalisiert, dass ich das gerne mache, aber letztendlich entscheide ich das nicht", sagte Alfred Gislason bei der Pressekonferenz nach dem 31:34 (12:18) im Spiel um Bronze bei der Handball-EM gegen Schweden.

Er sei in dieser Frage "sehr, sehr locker", betonte der 64-jährige Isländer: "Ich habe einen Vertrag bis nach der Olympia-Quali. Wir haben den steinigen Weg gemacht, die Mannschaft umzubauen. Das sieht sehr gut aus mit den Jungs bis jetzt. Wer auch immer sie weiter betreut, der wird, denke ich, sehr viel Spaß an dieser Mannschaft haben."

Als EM-Dritter hätte Deutschlands Handball-Nationalmannschaft das Ticket für die Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) gelöst - und sich der Vertrag mit Gislason bis zum Ende der Spiele in Paris verlängert.

Nach der Niederlage muss der dreimalige Weltmeister den Umweg über ein Olympia-Qualifikationsturnier gehen. Die deutschen Gegner Mitte März sind Kroatien, Österreich und Algerien. Die besten zwei Teams lösen das Paris-Ticket.

» So kommt Deutschland zum Handball-Turnier bei Olympia

DHB gibt sich verhalten

Sportvorstand Axel Kromer vom Deutschen Handballbund (DHB) verwies nach dem Spiel am Sonntag in Köln auf eine Vereinbarung mit Alfred Gislason, sich nach der EM zusammenzusetzen. "Wir werden sicher nicht den morgigen Tag nutzen, aber die nächsten Tage auf jeden Fall", sagte Kromer. Er wolle "die EM analysieren mit dem Trainerteam zusammen. Und dann wird es in Gespräche gehen."

Für den 9. Februar ist turnusmäßig eine Präsidiumssitzung anberaumt. Dass an diesem Termin eine große Entscheidung getroffen werde, sei "eine Erwartung der Medien", kommentierte Axel Kromer und setzte hinzu: "Wir werden Gespräche führen, das ist vollkommen klar."

Alfred Gislason, als Vereinstrainer des THW Kiel und des SC Magdeburg hochdekoriert, übernahm das DHB-Team Anfang 2020 als Nachfolger von Christian Prokop, der bei der Heim-WM 2019 ebenfalls Rang vier erreicht hatte. Platz vier bei der Heim-EM ist sein bestes Resultat als Bundestrainer. Im Vorjahr hatte er mit Deutschland bei der WM den fünften Platz belegt.