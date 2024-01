Alfred Gislason: Schweden als Vorbild

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason sieht die schwedischen Vizeweltmeister von 2021 als Vorbild für die bevorstehende Heim-EM. "Momentan vergleiche ich uns ein bisschen mit den Schweden bei der WM in Ägypten vor drei Jahren", sagte der Isländer in der Süddeutschen Zeitung.

Die Skandinavier seien, so Alfred Gislason, damals wie nun Deutschland mit einer "sehr jungen Mannschaft und vielen damals unbekannten Spielern" in das Turnier gegangen: "Sie sind schwer ins Turnier gekommen, haben sich aber von Spiel zu Spiel gesteigert und standen am Ende im Finale gegen Dänemark."

Bei der am Mittwoch beginnenden Europameisterschaft in Deutschland (bis 28. Januar) setzt Alfred Gislason auf die Eigenständigkeit seiner Spieler. "In einem Spiel habe ich drei Time-outs, da kann man nicht viel erzählen, deswegen brauche ich Spieler, die selbständig denken können."

Der Handball Bundestrainer ergänzte im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Wir müssen uns von Spiel zu Spiel steigern und so eine Euphorie entfachen wie damals 2007. Es liegt nur an uns." Vor 17 Jahren wurde Deutschland im eigenen Land Weltmeister.

Dabei setzt Gislason auch auf Anregungen von anderen Teams. Im Test gegen Portugal kam Debütant Martin Hanne beispielsweise bei seinem ersten Treffer von Außen über den Rückraum. "Natürlich haben wir das trainiert, ihn rumzubringen. Diese Idee haben wir uns von den Dänen geklaut, die machen das mit Kirkeløkke. Und Martin hat das gut gemacht", erklärte der Bundestrainer.

Heute steht die Generalprobe an, Gegner ist erneut Portugal. Deutschland trifft dann am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) zum Auftakt der Handball-EM im Rahmen des Weltrekordspiels vor über 50.000 Zuschauern in Düsseldorf auf die Schweiz. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe A sind Nordmazedonien (14. Januar/20.30 Uhr/ZDF und Dyn) sowie Frankreich (16. Januar/20.30 Uhr/ARD und Dyn).

