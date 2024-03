Alfred Gislason: "Rückstand am Ende zu groß"

Christoph Steinert zog die Jacke über und blickte auf die feiernden Kroaten, der Trainerstab saß nachdenklich auf der Bank, Renars Uscins ließ sich ans andere Ende fallen und starrte ins Leere - und auf der Anzeigetafel stand ein 30:33. Für Deutschland gibt es nun am Sonntag ein Endspiel gegen Österreich.

Mit Enttäuschung im Blick verabschiedeten sich die Handballer vom Gegner, als Alfred Gislason nachdenklich auf seinen Stuhl am Spielfeldrand sank. Nach der kalten Dusche gegen Kroatien muss der Bundestrainer um das Olympiaticket zittern - und damit auch um seinen Job.

"Man kann schon sagen, dass der Rückstand am Ende zu groß war", blickte der Bundestrainer auf die schwache Anfangsphase und den frühen Fünf-Tore-Rückstand, dem die DHB-Auswahl bis zum Spielende hinterherlaufen sollte. "Die Kroaten haben gut gespielt und waren besser als wir, aber wir haben es ihnen anfangs auch leicht gemacht", so der Isländer.

"Wir mussten dann in der zweiten Halbzeit normal unseren Job machen und nicht so überhastet und kopflos agieren", berichtet Alfred Gislason mit Blick auf die Kabinensprache nach dem 10:16 zur Pause. "Es war ärgerlich, wie schnell wir den Ball weggeworfen haben. Damit haben wir uns das Leben schwer gemacht", so der Bundestrainer.

"Wir waren uns alle einig, dass wir die Chance hatten wieder ran zu kommen und das haben wir auch geschafft", berichtet Alfred Gislason über die Stimmung in der Kabine. Und Deutschland fand im zweiten Abschnitt besser ins Spiel. "Wir kamen auf zwei Tore ran, machen dann wieder zwei technische Fehler, die sehr teuer waren, und verlieren deswegen verdient", so der Isländer mit Blick auf den verpassten Anschluss und die 30:33-Niederlage.

Endspiel gegen Österreich

Vor allem aufgrund der schwachen ersten Halbzeit steht das deutsche Team, nach dem 41:29-Erfolg zum Auftakt gegen Algerien mit 2:2 Punkten, nun unter Zugzwang.

Verliert die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Sonntag (14.10 Uhr/ARD und Dyn) gegen Österreich, finden die Olympischen Sommerspiele im Sommer wohl ohne deutsches Männerteam statt. Die Frauen haben im April bei einem Quali-Turnier in Neu-Ulm noch ihre Chance auf das Olympia-Ticket.

"Unsere Mannschaft geht, durch die zweite Halbzeit, mit mehr Selbstvertrauen aus diesem Spiel. Auch Spieler die bisher wenig gespielt haben, haben es dann richtig gut gespielt", betonte Alfred Gislason die positiven Aspekte. Der Bundestrainer betont: "An der Ausgangslage verändert sich für uns nichts. Das Spiel gegen Österreich ist und bleibt ein Endspiel."

Spielbericht: Deutschland - Kroatien in Olympia-Quali Handball

Tabelle Olympia-Qualifikation Handball