Alfred Gislason hofft bei Handball-EM auf schnelle Rückkehr von Timo Kastening

Dass er plötzlich in den deutschen Kader rückt, erfuhr Lukas Zerbe erst wenige Stunden vor dem Anpfiff der heutigen Partie der Handball-EM. Und dann musste der Rechtsaußen des TBV Lemgo Lippe ordentlich Gas geben.

Dass Timo Kastening für das heutige richtungsweisende Spiel der Hauptrunde der Handball-EM gegen Ungarn ausfallen würde, hatte Alfred Gislason eigentlich nicht geahnt.

Am Morgen vor dem wichtigen Sieg gegen Ungarn sei der Rechtsaußen eigentlich noch okay gewesen, verriet der Bundestrainer nach dem 35:28 im dritten EM-Hauptrundenspiel. "Aber beim Kaffee am Nachmittag ging es ihm dann deutlich schlechter. Er hatte Fieber", berichtete der Isländer.

Also musste er kurzfristig nachnominieren und rief bei Lukas Zerbe an. Und dann musste der Rechtsaußen des TBV Lemgo Lippe sich beeilen. Über 200 Kilometer sind es von Ostwestfalen bis zur Kölner Lanxess Arena.

Lukas Zerbe schaffte es darum erst kurz vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr in die Halle. "Zerbe kam in die Halle, als wir gerade unsere Abschlussbesprechung hatten", sagte Gislason. "Er hat ziemlich viel Gas gegeben aus Lemgo." Kurz darauf lief der 28-Jährige in die Arena ein.

Gislason hofft auf Kastening-Rückkehr

Lukas Zerbe war nicht nur im Kader, er bekam auch gut vier Minuten Spielzeit - und somit mehr als Philipp Weber sowie die nicht eingesetzten Nils Lichtlein, Justus Fischer, Renars Uscins, Luka Mertens und der rausrotierte Martin Hanne. Ob am Mittwoch weitere Minuten - und vielleicht auch ein Tor - hinzukommen, ist offen.

Ob Timo Kastening am Mittwoch im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Kroatien wieder dabei ist, ließ Alfred Gislason offen. "Wir hoffen natürlich, dass er dann wieder dabei ist", so der Bundestrainer. "Aber das müssen wir sehen." Mit einem Sieg wäre der Halbfinal-Einzug sicher.

Die Kroaten haben dagegen keine Chance mehr auf die K.o.-Phase. Die Ausgangslage für die DHB-Auswahl könnte also schlechter sein. "Aber wir haben noch nichts erreicht", warnte Gislason. “Wir wollen unbedingt ins Halbfinale, und das geht nur über zwei Punkte gegen Kroatien."

» Wie kommt Deutschland ins Halbfinale der Handball-EM?