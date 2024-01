Alfred Gislason hofft bei Handball-EM auf Rückkehr von Kai Häfner

Bundestrainer Alfred Gislason hofft auf die Rückkehr von Kai Häfner für das Spiel um Bronze und ein Olympia-Ticket bei der Handball-EM im eigenen Land gegen Schweden. Der Routinier war vor dem Halbfinale aus privaten Gründen abgereist.

"Es ist schwer zu sagen, ob Kai wiederkommt. Es wäre wichtig für uns, ihn wieder zu haben. Er ist normalerweise der erste Mann auf Rückraum rechts. Aber das müssen wir abwarten", sagte Alfred Gislason nach dem verlorenen Halbfinale der Handball-EM gegen Dänemark, in dem sich Deutschland nach guter Leistung mit 26:29 hatte geschlagen geben müssen.

Der Linkshänder hatte für das Spiel nach Angaben des Deutschen Handballbundes (DHB) "kurzfristig nicht zur Verfügung" gestanden, der Rückraumspieler sei "aus privaten Gründen aus dem Teamquartier" abgereist. Details nannte der DHB nicht.

Der 34-Jährige hatte bereits in der Vorrunde das Spiel gegen Nordmazedonien verpasst, nachdem er zum zweiten Mal Vater geworden war. Danach war er für das letzte Spiel der Hauptrunde zum Team zurückgekehrt, reiste nun aber wieder zu Frau und Kind.

Auch Kastening und Hanne angeschlagen

Rechtsaußen Timo Kastening verpasste die Partie gegen den dänischen Weltmeister, ihn setzte ein leichter Infekt außer Gefecht. Auch Martin Hanne, der gegen die Dänen allerdings auf der Platte stand, sei angeschlagen, sagte Alfred Gislason: "Mal sehen, was am Sonntag möglich ist."

Die Partie gegen die Schweden beginnt um 15.00 Uhr in der Kölner Lanxess Arena. Da mit Olympia-Gastgeber Frankreich und Weltmeister Dänemark zwei bereits für die Olympischen Spiele in Paris qualifizierte Teams im Finale stehen, geht es in der Partie auch um das europäische Direkt-Ticket für Olympia.

Sollte Kai Häfner weiter ausfallen, stünde U21-Weltmeister Renars Uscins als Ersatz bereit. Gegen die Dänen machte der 21-Jährige eine starke Partie, erzielte fünf Treffer - und erhielt ein Sonderlob von seinem Coach. "Renars hat eine super starke erste Halbzeit gespielt. Er hat Mut gehabt und seine Qualität gezeigt. Es war ein sehr starkes Spiel von ihm", sagte Alfred Gislason.