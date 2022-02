Alfa Romeo stellt neuen Boliden offiziell vor

Als letztes Team in der Formel 1 hat nun auch Alfa Romeo sein Auto für die Saison 2022 vorgestellt. Das Team um den ehemaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas will mit dem neuen "C42" wieder weiter oben im Klassement angreifen.

Das Team aus dem Schweizer Ort Hinwil hat am Sonntag seinen neuen Boliden für die Saison 2022 vorgestellt. Mit einer rundum erneuerten Fahrerpaarung, bestehend aus dem ehemaligen Mercedes-Piloten Valtteri Bottas und dem Drittplatzierten der letztjährigen Formel 2 Saison Guanyu Zhou, will man nach dem neunten Rang in der Konstrukteurs-WM wieder öfter um die Punkte kämpfen.

"Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Auto erstmals in der Startaufstellung zu stehen", sagte der 22-jährige Zhou, der der erste chinesische Stammfahrer in der Formel 1 sein wird.

Der zehn Jahre ältere Bottas findet es "aufregend, dass wir alle nicht wissen, wie das erste Rennen unter dem neuen Reglement laufen wird". Der Finne hatte vor fünf Jahren bei Mercedes den Deutschen Nico Rosberg ersetzt und dort gemeinsam mit Lewis Hamilton fünf Mal in Folge die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewonnen. Beim Ferrari-Schwesterteam hofft der 32-Jährige, der in seiner Karriere bislang zehn Rennen gewinnen konnte, auf einen Neuanfang nach turbulenten Jahren, in denen er als Teamkollege des Rekordweltmeisters oftmals in der Kritik stand. Die neue Formel-1-Saison startet am 20. März in Bahrain.