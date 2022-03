Alfa Romeo: Der Tonale schlägt den Pass zum Stelvio

Tonale - bei diesem Namen ist man gleich versucht, in der Phrasenkiste nach musikalischen Assoziationen zu kramen. Tatsächlich aber hat Alfa Romeo sein neues Kompakt-SUV nach einem Alpenpass benannt. Das verbindet den Tonale mit seinem großen Bruder Stelvio. Gleichzeitig markiert der Neue das erste Alfa-Modell, das überwiegend elektrifizierte Antriebe nutzt, einen Plug-in-Hybrid inklusive. Fälschungssicher ist der Tonale außerdem.

Auf italienisch klingt doch alles gleich viel besser. Der Wandel, dem sich Alfa Romeo nach eigener Aussage unterzieht, läuft unter dem Motto "La Metamorfosi". Und wird von Worten begleitet, die auch im Deutschen sehr, sehr groß klingen: Von nichts weniger als "einer neuen Ära der Konnektivität und Elektrifizierung" ist die Rede, von einem "ganzen Universum mit innovativen Dienstleistungen" und davon, "Sportlichkeit im Stil des 21. Jahrhunderts neu zu erfinden".

Eine wichtige Rolle kommt dabei dem Tonale zu. Rein elektrisch fahren kann das neue Kompakt-SUV zwar noch nicht. Zumindest aber sind seine Antriebe schon einmal überwiegend elektrifiziert. Überdies schließt sich eine Lücke im Modellprogramm - Zeit ist es geworden für Alfa, endlich einen Gegenspieler für VW Tiguan & Co. zu benennen.

Scudetto im Gesicht

4,35 Meter misst der Tonale in der Länge, 1,84 Meter in der Breite sowie 1,60 Meter in der Höhe. Die plattformtechnische Verwandtschaft zum Jeep Compass wird optisch erfolgreich kaschiert: Der Tonale sieht so berückend aus, wie man das von einem Alfa Romeo erwarten kann - angefangen beim berühmten "Trilobo" (wie das Gesicht aus Scudetto-Kühlergrill mit beidseitig flankierenden Lufteinlässen genannt wird) über die lange Motorhaube bis hin zum knackigen Heck.

Tonale-Interieur: Startknopf am Lenkrad, italienische Flagge auf der Mittelkonsole. Hersteller

Das fahrerorientierte Cockpit konfrontiert mit der heute üblichen Kombination aus digitalem Fahrerinstrumentarium und zentralem Infotainment-Touchscreen. Ersteres nennt Alfa "Cannocchiale" (Teleskop) , in letzteren ist ein Android-Betriebssystem in Begleitung von Amazons Alexa eingezogen. Das Smartphone findet kabellosen Zugang. Dankenswerterweise gibt es noch diverse analoge Bedienelemente, ein hübsches Detail ist die kleine grün-weiß-rote italienische Trikolore auf der Mittelkonsole. Weniger Schick strahlt hingegen der recht weit verbreitete schwarze Kunststoff aus.

Entsprechend seiner Charakteristik als sportliches SUV positioniert der Tonale seinen Fahrer respektive die Fahrerin eher tief und bindet ihn/sie auch räumlich eng ein, freilich ohne dass es dabei zwickt und kneift. Die Hinterbänkler kommen in den Genuss einer zwar nicht überragenden, aber doch ordentlichen Bewegungsfreiheit, der Kofferraum gibt sich mit 500 Litern ladefreundlich dimensioniert.

Immer mit Doppelkupplungsgetriebe

Jetzt aber zu dem, was den Tonale antreibt: Die Basisarbeit übernimmt ein per 48-Volt-System mildhybridisierter 1,5-l-Vierzylinder-Benziner mit 96 kW/130 PS und 240 Newtonmetern Drehmoment. Die stärkere Ausbaustufe leistet 118 kW/160 PS. Beide Varianten sind frontgetrieben und kooperieren mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, integriert ist jeweils ein kleiner Elektromotor mit 15 kW/20 PS und 55 Newtonmetern Drehmoment. Rein elektrisches Fahren ist allerdings nur bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten, etwa beim Parken oder Anfahren, möglich.

Für Langstreckenfahrer gibt es noch einen Diesel, konkret einen 1,6-l-Vierzylinder mit 96 kW/130 PS und 320 Newtonmetern Drehmoment, das hier verbaute Doppelkupplungsgetriebe besitzt allerdings nur sechs Fahrstufen.

Stärkster im Bunde: Als Plug-in-Hybrid bringt es der Tonale auf eine Systemleistung von 275 PS. Hersteller

Als Topmodell agiert der Plug-in-Hybrid, übrigens der erste Teilzeitstromer aus dem Hause Alfa. Er spannt einen 1,3-l-Turbobenziner mit einem Elektromotor zusammen, ersterer treibt die Vorderräder-, letzterer die Hinterachse an, Allradantrieb also. Die Systemleistung liegt bei 202 kW/275 PS. Eine 15,5-kWh-Batterie soll rund 60 Kilometer rein elektrischen Fahrens möglich machen. Geladen wird mithilfe eines 7,4-kW-Onboardchargers, nach zweieinhalb Stunden an der Wallbox oder Ladesäule sei der Akku wieder fit, wie es heißt.

Zu den Assistenzsystemen gibt es zu sagen, dass neben einem intelligenten Adaptivtempomaten auch ein erweiterter Spurhalte- und Stauassistent tätig wird. Das sieht dann so aus, dass die Geschwindigkeit und die Position des Fahrzeugs in der Mitte der Spur automatisch gehalten wird, gleichzeitig bleibt ein bestimmter Abstand zum Vordermann gewahrt.

Digitales Zertifikat

Markenzeichen: Zierrat dieser Art lieben die Alfisti. Hersteller

Mit dem Tonale führt Alfa auch eine Art digitales Zertifikat ein, dessen Inhalte über die des üblichen Serviceheftes hinausgehen. "Non-Fungible Token" heißt die Technologie, kurz NFT: Sie zeichnet die wichtigsten Daten im Leben des Fahrzeugs auf - wie oft es geladen wurde beispielsweise, welcher Fahrweise es ausgesetzt war oder wie und wann die Wartung erfolgt ist. Beim Weiterverkauf können sich Händler oder Kaufinteressant dann an den Informationen orientieren. In punkto Datenschutz eine durchaus sensible Angelegenheit, wie auch der leitende Produktmanager Anco van Driel weiß und versichert, dass Alfa selbst die Daten nicht einsehen könne und der Tonale-Besitzer mit der Aufzeichnung aktiv einverstanden sein müsse.

Start als "Edizione Speciale"

Bestellt werden kann der Tonale ab April und als Sondermodell "Edizione Speciale". Zum Händler fährt das neue Kompakt-SUV dann im Juni. Preise sind noch nicht bekannt, losgehen könnte es aber bei gut 30.000 Euro. Die Basisausstattung wird "Super" heißen, die besseren Levels "Ti", "Sprint" und "Veloce".

Elektrischer "Brennero"

2024 dürfte der Tonale dann einen weiteren Pass schlagen, und zwar in Richtung "Brennero". So wird gerüchteweise Alfas erster reiner Stromer heißen - ein SUV, das noch eine Nummer kleiner ausfällt als der Tonale und enge Verwandtschaft zum künftigen Elektro-Jeep pflegt. Speziell im deutschen Sprachraum ist der Name vielleicht keine ganz glückliche Wahl, der denkbar unzutreffenden Assoziation zum "Verbrenner" wegen. Auf Italienisch klingt halt manches besser.

Ulla Ellmer

Alfa Romeo Tonale in Kürze:

Wann er kommt: Bestellbar ab April, Auslieferungen ab Juni

Wen er ins Visier nimmt: VW Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Seat Ateca, Skoda Kodiaq etc.

Was ihn antreibt: 1,5-l-Vierzylinder-Benziner mit 96 kW/130 PS und 118 kW/160 PS sowie 48-Volt-Mildhybridsystem. 1,6-l-Vierzylinder-Diesel mit 96 kW/130 PS. Plug-in-Hybridantrieb mit 202 kW/275 PS Systemleistung.

Was er kostet: Noch nicht bekannt