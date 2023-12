Alexia muss unters Messer

Seit Mitte November hat Alexia nicht mehr für den FC Barcelona gespielt. Nach Weihnachten wird sich die Weltmeisterin einem Eingriff am Knie unterziehen.

Wie der FC Barcelona am zweiten Weihnachtsfeiertag meldet, wird das lädierte linke Knie bei Mittelfeldspielerin Alexia Putellas am Mittwoch einer Arthroskopie unterzogen. Danach werden die Katalanen wissen lassen, wie es bei der 29-Jährigen weitergeht. Zur Erinnerung: Im Sommer 2022 hatte die Flügelspielerin einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und seinerzeit die EM in England verpasst. Erst im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland war die Spanierin auf den Platz zurückgekehrt.

Alexia, hochdekorierte Weltfußballerin von 2021 und 2022 und Serienmeisterin mit Barcelona, hatte zuletzt beim 5:0 ihres Klubs in der Champions League gegen Benfica mitgewirkt, war jedoch zur Pause angeschlagen in der Kabine geblieben. Seither spielte sie nicht mehr mit bei den Blaugrana.

Ohne Niederlage in Liga und WCL

Der FC Barcelona führt die Tabelle der Liga F aktuell mit der makellosen Bilanz von zwölf Siegen in zwölf Spielen souverän an; Alexia erzielte im bisherigen Saisonverlauf bei acht Einsätzen drei Tore. Auch in der WCL eilen die Katalaninnen unangefochten in der Gruppe mit Eintracht Frankfurt voran (zwölf Punkte aus vier Spielen) - und das, obwohl neben Alexia zuletzt auch Top-Verteidigerin Mapi Leon verletzt ausfiel.

Weiter geht es für die Frauen des FC Barcelona, deren Coach Jonatan Giraldez im Sommer einem Lockruf wohl aus den USA folgen wird, am 6. Januar mit einem Liga-Heimspiel gegen den FC Levante Las Palmas, am 25. Januar kommt dann die Eintracht im Kampf um WCL-Punkte nach Barcelona.