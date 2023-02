Alexandre Dumas stand Pate: Erstes französisches ELF-Team heißt Musketeers

Das neu gegründete französische Football-Team wird in der kommenden ELF-Saison unter dem Namen Paris Musketeers an den Start gehen.

Bereits seit längerer Zeit stand fest, dass in der kommenden Saison der European League of Football erstmals ein französisches Team an den Start gehen wird. Bisher hieß dieses Team Paris Saints. Doch nun erfolgte die Umbenennung in Paris Musketeers.

"Seit der Gründung des Franchise war es das Ziel, unser Team Paris Musketeers zu nennen", hieß es in der Mitteilung. Der Name geht auf den weltberühmten Roman "Die drei Musketiere" von Alexandre Dumas aus dem Jahr 1844 zurück. Allerdings mussten erst noch juristische Fragen geklärt werden: "Dieser Name stand uns bis vor kurzem nicht zur Verfügung", gaben die Hauptstädter bekannt: "Wir haben jetzt die Rechte am Namen erworben und werden fortan ausschließlich als Paris Musketeers bekannt sein."

"Alle für einen, und einer für alle" Social-Media-Post der Paris Musketeers in Anlehnung an "Die drei Musketiere" von Alexandre Dumas

Erst im September 2022 war Paris als einer von zwei weiteren neuen Standorten neben der tschechischen Hauptstadt Prag für die ELF-Saison 2023 bestätigt worden. Bereits zuvor standen aus Deutschland die Munich Ravens, aus Italien die Milano Seaman, aus der Schweiz die Helvetic Guards sowie aus Ungarn die Fehervar Enthrones als Debütanten fest. Damit sind erstmals 17 Franchises dabei, in der vergangenen Saison spielten noch zwölf Teams um die Football-Krone in Europa.

Baltimore Ravens bedienten sich bei Edgar Allan Poe

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Footballteam bei Klassikern der Literatur bedient: Das NFL-Franchise Baltimore Ravens wurde zum Beispiel nach der Kurzgeschichte "Der Rabe" von Edgar Allan Poe genannt. Darüber haben sogar die Fans abgestimmt. Der weltbekannte Autor und Mitbegründer des literarischeren Krimigenres starb im Oktober 1849 völlig verarmt in Baltimore.

Die Einteilung der drei Conferences auf einen Blick:

Western Conference

Cologne Centurions

Frankfurt Galaxy

Hamburg Sea Devils

Paris Football Team

Rhein Fire

Central Conference

Barcelona Dragons

Helvetic Guards

Milano Seamen

Munich Ravens

Stuttgart Surge

Raiders Tirol

Eastern Conference

Berlin Thunder

Fehérvár Enthroners

Leipzig Kings

Prague Lions

Vienna Vikings

Wroclaw Panthers

Zum Modus:

Innerhalb der Conferences treffen die Teams in Hin- und Rückspielen aufeinander. Darüber hinaus finden Interconference Games statt: Die Cologne Centurions messen sich jeweils zweimal mit den Leipzig Kings und den Prague Lions, Frankfurt Galaxy mit den Milano Seamen und den Fehérvár Enthroners, die Hamburg Sea Devils mit Berlin Thunder und den Wroclaw Panthers, Paris mit den Barcelona Dragons und Stuttgart Surge, Rhein Fire mit den Helvetic Guards und den Munich Ravens. Zudem treten die Vienna Vikings gegen die Raiders Tirol an. Die Champions der drei Conferences sowie die folgenden drei Teams mit den meisten Siegen qualifizieren sich für die Play-offs und werden von Platz eins bis sechs gereiht. Die beiden erfolgreichsten Teams erreichen direkt das Halbfinale, der Dritte trifft auf den Sechsten, der Vierte auf den Fünften.