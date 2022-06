Alexandra Popp positiv auf das Coronavirus getestet

Alexandra Popp ist im Rahmen des EM-Trainingslagers der DFB-Frauen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 31-Jährige befindet sich in Isolation, verspürt laut dem DFB allerdings nur leichte Symptome.

Aufgrund eines positiven Corona-Tests verpasst Alexandra Popp die kommenden Tage des EM-Trainingslagers der DFB-Frauen. Wie der DFB vermeldete, war ein Test zu Beginn des Trainingslagers noch negativ, nun muss die Stürmerin des VfL Wolfsburg in Isolation. Sie verspüre leichte Symptome, ansonsten gehe es ihr gut. Eine Testung des restlichen Kaders sowie der Betreuer sei komplett negativ ausgefallen.

Durch den positiven Test droht die 31-Jährige das letzte Vorbereitungsspiel der DFB-Frauen gegen die Schweiz zu verpassen, das am 24. Juni in Erfurt steigt. Die Europameisterschaft der Frauen in England beginnt für die Deutschen dann am 8. Juni, der erste Gegner der Nationalmannschaft ist Dänemark. Die weiteren Kontrahenten in der Gruppe B sind Finnland sowie Mitfavorit Spanien.