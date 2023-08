Alexandra Popp ist zum dritten Mal Fußballerin des Jahres

Alexandra Popp (32) ist nach 2014 und 2016 zum dritten Mal zur Fußballerin des Jahres gewählt worden. Bei der vom kicker organisierten Wahl siegte die Nationalspielerin mit großem Vorsprung.

Die Kapitänin der Nationalmannschaft und Torjägerin des VfL Wolfsburg gewann souverän mit 257 Stimmen vor ihrer Wolfsburger Mannschaftskollegin Lena Oberdorf (21, 39 Stimmen) und Vorjahressiegerin Lea Schüller (25, neun Stimmen) vom FC Bayern München. An dieser Wahl beteiligten sich 386 Journalistinnen und Journalisten; zwei Stimmen waren ungültig.

Seit 1960 organisiert der kicker die Wahlen zum Fußballer des Jahres unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS). Seit 1996 werden die Wahlen zur Fußballerin des Jahres durchgeführt. Diese erfolgten wegen der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im Sommer 2023 getrennt von den Wahlen "Fußballer des Jahres" (Gewinner: Ilkay Gündogan) und "Trainer des Jahres" (Urs Fischer) mit Teilnahmeschluss am 21. August 2023.

Nach der WM blieb das Handy zehn Tage lang aus

Im kicker-Interview sagt Alexandra Popp zu ihrer Wahl: "Ich freue mich sehr darüber. Es ist eine Anerkennung meiner Leistungen in den vergangenen zwölf Monaten. Das macht mich sehr stolz." Drei Wochen nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft blickt die Kapitänin noch einmal zurück: "Es ist eine große Enttäuschung für uns alle und für Fußball-Deutschland. Unsere Qualität hat sich nicht verändert zum vergangenen Jahr. Aber es war in allen drei Gruppenspielen, auch gegen Marokko, nicht die Leistung, die wir uns vorgestellt haben. Das ist enttäuschend und ärgerlich."

Direkt nach dem WM-K.-o. suchte Popp Abstand, verbrachte ihren Urlaub "abseits der Zivilisation", schaltet für zehn Tage das Handy aus ("Uns das tat gut"), und wurde mit der Rückkehr nach Deutschland von der "WM schnell wieder eingeholt." Mit der Enttäuschung könne sie inzwischen besser umgehen: "Es ist wie bei den Männern: Es gibt 80 Millionen Bundestrainer -und alle wissen es besser. Ich kann jetzt darüber hinweg hören und darüber stehen."

Sie ist das Aushängeschild des gesamten Frauenfußballs in Deutschland. Ex-Bundestrainerin Sylvia Neid

Die Torschützenkönigin der vergangenen Saison hat noch keine Entscheidung über eine Fortsetzung ihrer Karriere in der Nationalmannschaft getroffen: "Darauf habe ich noch keine abschließende Antwort. Im September geht's ja schon weiter in der Nations League in Dänemark und in Bochum gegen Island. Stand jetzt werde ich hinfahren."

Die frühere Bundestrainerin Sylvia Neid würdigte Popp in ihrer Laudatio: "Mir wäre auch keine andere Spielerin eingefallen, die es mehr verdient hätte als Poppi. Sie ist das Aushängeschild des gesamten Frauenfußballs in Deutschland."

Das Abstimmungsergebnis: Fußballerin des Jahres 2023

(abgegebene Stimmen: 386, davon gültig: 384)

1. Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) - 257

2. Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) - 39

3. Lea Schüller (FC Bayern München) - 9

4. Merle Frohms (VfL Wolfsburg) - 8

4. Georgia Stanway (FC Bayern München) - 8

6. Jule Brand (VfL Wolfsburg) - 7

6. Melanie Leupolz (FC Chelsea) - 7

8. Giulia Gwinn (FC Bayern München) - 5

8. Lina Magull (FC Bayern München) - 5

10. Ewa Pajor (VfL Wolfsburg) - 4

10. Lara Prasnikar (Eintracht Frankfurt) - 4

12. Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) - 3

13. Klara Bühl (FC Bayern München) - 2

13. Sydney Lohmann (FC Bayern München) - 2

13. Janina Minge (SC Freiburg) - 2

13. Lea Paulick (1. FC Nürnberg) - 2

13. Glodis Perla Viggosdottir (FC Bayern München) - 2

Je eine Stimme erhielten: Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Rebecka Blomqvist (VfL Wolfsburg), Pauline Bremer (VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Maria Luisa Grohs (FC Bayern München), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Marina Hegering (VfL Wolfsburg), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Sveindis Jonsdottir (VfL Wolfsburg), Saki Kumagai (FC Bayern München), Nina Lührßen (SV Werder Bremen), Ereleta Memeti (TSG Hoffenheim), Sjöke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Maximiliane Rall (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Beke Sterner (SGS Essen), Jella Veit (Eintracht Frankfurt II), Manjou Wilde (1. FC Köln)