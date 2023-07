Alexandra Popp: Aus Wolfsburg zur Weltmeisterschaft

Ihr Name fällt vielen Fußball-Fans wahrscheinlich als Erstes ein: Die Fußballerin Alexandra Popp ist Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft.

In der Bundesliga schoss sie in der vergangenen Saison die meisten Tore. Auch bei der Europameisterschaft vor einem Jahr wurde sie Torschützenkönigin. Nun will Alexandra Popp bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland angreifen. Die deutsche Mannschaft startet am 24. Juli in das Turnier. Mehrere ihrer Mitspielerinnen kennt die Stürmerin schon aus ihrem Verein in Deutschland. Fast die Hälfte des Teams kommt vom VfL Wolfsburg.

Da sind zum Beispiel die Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf. Auch die beiden Wolfsburger Abwehrspielerinnen Kathrin Hendrich und Marina Hegering spielen eine wichtige Rolle.

Dazu kommen aber auch erfahrene Spielerinnen, die für Vereine in anderen Ländern spielen. Melanie Leupolz zum Beispiel kommt vom FC Chelsea in Großbritanniens Hauptstadt London. Sara Däbritz spielt in unserem Nachbarland Frankreich für Olympique Lyon. Alle zusammen wollen sie bei der WM um den Titel kämpfen.