Alexander Zverev trifft auf die Besten

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev spielt gerade bei einem großen Turnier mit, den ATP-Finals. Nach einem knappen Sieg in seinem ersten Spiel wartet schon der nächste schwierige Gegner auf ihn.

In diesem Turnier hat es Alexander Zverev mit den Besten der Welt zu tun. Acht Spieler treten gerade bei den ATP Finals (gesprochen: äi ti pi fainels) gegeneinander an. Manche sprechen bei diesem Tennis-Turnier auch von der Weltmeisterschaft. In diesem Jahr wird es in der Stadt Turin in dem Land Italien ausgetragen.

Zverev ist gut gestartet

In seinem ersten Spiel am Montag ist Alexander Zverev gleich ein wichtiger Sieg gelungen. Er gewann gegen die Nummer zwei der Welt: Carlos Alcaraz aus dem Land Spanien. "Du musst gegen ihn dein bestes Tennis spielen. Immer, wenn ich ihn geschlagen habe, ist mir das gelungen", sagte Alexander Zverev hinterher.

Der nächste Gegner ist stark

An diesem Mittwoch folgt der nächste schwere Gegner: Dann geht es für Alexander Zverev gegen Daniil Medwedew aus Russland. Von den fünf Aufeinandertreffen der beiden in dieser Saison konnte der Russe vier gewinnen. Zverev hat also in diesem Duell nicht so große Chancen zu gewinnen. In dem Turnier sind die Spieler am Anfang in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Die beiden Besten jeder Gruppen erreichen die nächste Runde.