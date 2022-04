Alexander Kunert wirft beim FC Grimma hin - Nächster Meilenstein für Rot-Weiß Erfurt

Weil der FC Rot-Weiß Erfurt und der VFC Plauen ihre unterschiedlichen Serien ausgebaut haben, kommen die Erfurter dem Aufstieg immer näher. Für den FC Grimma hingegen ist drinbleiben die einzige Maxime, dafür steht der langjährige Cheftrainer Alexander Kunert aber ab sofort nicht mehr zur Verfügung.

Spitzenreiter FC Rot-Weiß Erfurt hat im Heimspiel gegen den FC Einheit Rudolstadt seine Siegesserie weiter ausgebaut. Im ersten Durchgang tat sich die Heimelf gegen bissige und giftige Gäste schwer. Dennoch gelang Hajrulla in der 18. Minute bereits die Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde RWE mit fortschreitender Spieldauer gefährlicher. Mergel traf aus der Distanz zunächst nur die Latte, 60 Sekunden später gelang ihm nach Elezi-Vorarbeit aber doch das 2:0 (61.). Die Gäste blieben bis auf einen Lattenkopfball weitestgehend harmlos. Für den 3:0-Endstand sorgte Hajrulla mit seinem zweiten Treffer (79.). "Rudolstadt hat uns alles abverlangt und war der erwartet schwere Gegner. Diese Mannschaft muss man erstmal bezwingen. Es ist schwer, uns zu schlagen, vor allem zu Hause vor dieser Kulisse. Ein Riesenkompliment an unsere Fans", so RWE-Coach Fabian Gerber bei der anschließenden Pressekonferenz.

Am Samstag setzte der VFC Plauen seine Serie fort, die man nicht unbedingt als negativ beschreiben kann, die aber für einen Aufstiegskandidaten fatal ist. Das 1:1 gegen Abstiegskandidat FSV Wacker 90 Nordhausen war das vierte Unentschieden in Folge. Mit einem Fernschuss brachte Kretzer in der 27. Minute die Vogtländer in Führung. Doch zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schweißte Liese einen Schuss aus halblinker Position ins lange Eck.

Funken sorgt für Hoffnung

Im Abstiegskampf hielt der Bischofswerdaer FV 08 den FC Grimma mit dem 1:1-Unentschieden auf Distanz. Nachdem der FCG in der Anfangsphase aus seiner Überlegenheit kein Kapital schlagen konnte, nutzte auf der Gegenseite Sobe einen Fehler der Hintermannschaft aus, die einen langen Ball falsch einschätzte, und schoss Bischofswerda frei vor Torwart Birkigt in Führung (35.). Der BFV hätte nachlegen können, tat das aber nicht, und so sicherte ein platzierter Schuss von Funken der Heimelf einen Zähler (78.). Dieser kann im Abstiegskampf noch Gold wert sein, rückte aber schnell in den Hintergrund, weil Grimmas Trainer Alexander Kunert in der Pressekonferenz nach Schlusspfiff seinen sofortigen Rücktritt aus persönlichen Gründen bekanntgab. Damit endet eine fast vierjährige Amtszeit unerwartet abrupt.

Für den FC International Leipzig gab es am Samstag trotz einer frühen 1:0-Führung durch Ben El Ouahmi (11.) gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf keinen Punkte, da die Gäste dank Orosz (28.) und Seibt (67.) die Partie noch drehten. Da die Leipziger aber noch ein paar Spiele mehr als die Konkurrenz im Tabellenkeller spielen dürfen, ist der Klassenerhalt in Reichweite.

Mit dem Rücken zur Wand steht hingegen der FSV Martinroda, der gegen den Verfolger FSV Budissa Bautzen aber gut loslegte und nach 16 Minuten durch einen Hertel-Doppelpack 2:0 führte. Doch die Bautzener stellten noch vor der Pause durch Kloß (34.) und Noack (44.) auf 2:2, im zweiten Durchgang netzten zweimal Hanisch (57./63.) sowie Hagemann (71.) für die favorisierten Hausherren. Auch der SV Blau-Weiß Zorbau, aktuell hauchdünn über dem Strich, verspielte eine Führung: Nach 1:0 zur Pause bei der SG Union Sandersdorf hieß es nach 90 Minuten 1:3 aus blau-weißer Sicht.

Am Sonntag wurde der Spieltag komplettiert durch den 1:0-Auswärtserfolg des FC An der Fahner Höhe beim FC Einheit Wernigerode und den 2:1-Heimerfolg des VfB Krieschow gegen den VfL Halle 96.