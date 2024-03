Alexander Bender verlässt Frauen-Drittligist HSG St. Leon/Reilingen

Am Sonntag (16:00 Uhr) steht für Frauen-Drittligist HSG St. Leon/Reilingen das drittletzte Saisonspiel gegen den Aufstiegsaspiranten TSG 1846 Mainz-Bretzenheim an. Im Hinspiel steckte die HSG eine deutliche 16:28-Niederlage ein. Co-Trainer Alexander Bender blickt im Interview mit dem Pressedienst des Vereins auf die Partie voraus und spricht über seinen Abschied zum Saisonende.

Was sind deine Prognosen für das Spiel gegen Bretzenheim und auf welchem Tabellenplatz siehst du das Team am Saisonende?

Alexander Bender: Wir können uns wie in der zweiten Halbzeit des Hinspiels keine unkonzentrierte Phase erlauben, müssen im Angriff extrem diszipliniert und möglichst ohne technische Fehler agieren. Wenn wir dazu in der Abwehr aggressiv und im Verbund dagegenhalten, ist es zwar eine harte Aufgabe, aber nicht unmöglich.

Unser Team hätte sich am Ende der Saison sicher den vierten Tabellenplatz verdient, realistisch ist aufgrund des Restprogramms eher der fünfte. Deswegen ist es umso wichtiger, dass uns in den kommenden beiden Heimspielen und zum Abschluss in Bensheim alle Fans lautstark anfeuern und unterstützen.

Was hat dir denn die Entscheidung so schwer gemacht, die HSG zu verlassen?

Unsere Spielerinnen sind wirklich eine Mannschaft, eine eingeschworene Einheit mit Teamspirit und starkem Zusammenhalt, in der jede Einzelne eine wichtige Rolle spielt. Ich werde alle vermissen, inklusive Betreuer und Physio, die Trainingseinheiten und die Gespräche.

Ich habe in diesen zwei Jahren viel dazugelernt, natürlich in der Zusammenarbeit mit Daniel (Cheftrainer Daniel Weinheimer, Anm. d. Red), aber vor allem wie wichtig Kommunikation auf allen Ebenen ist. Das macht mir am meisten Spaß, eine zwischenmenschliche Verbindung ausbauen, um bestmöglich sportlich und auch privat unterstützen zu können, was in diesem Team toll funktioniert hat.

Was sind deine handballerischen Zukunktspläne?

Ich feile an meiner Trainerkarriere - mein Ehrgeiz ist hier groß - und mein Ziel ist die A-Lizenz, um langfristig in die höchsten Ligen zu kommen. Da war diese Entscheidung, zu gehen und künftig die B-Jugend der HG als Headcoach für die neu formierte Bundesliga zu qualifizieren und ganz oben mitzuspielen, der logische nächste Schritt (vermutlich ist mit HG die HG Schwetzingen/Oftersheim, wo sich Bender in den vergangenen Jahren bereits in der Jugend engagierte. Der Verein machte dazu im Interview keine Angabe. Anm. d. Red.).

Mir macht es immer Spaß, Spieler oder Spielerinnen individuell und im Kollektiv weiterzuentwickeln, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Außerdem ist die Perfektionierung der Grundlagen mit die Basis für Erfolg und dazu habe ich dann in erster Verantwortung bei der HG-B-Jugend eine für mich hervorragende Chance.