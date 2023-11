Alexander-Arnold vor dem Topspiel: "Wir spielen wie eine Meister-Mannschaft"

Wenn der FC Liverpool am Samstag bei Manchester City antritt, heißt dieses Duell mal wieder Erster gegen Zweiter. Trent Alexander-Arnold hält das nicht für einen Zufall.

In Liverpool inzwischen Vizekapitän: Trent Alexander-Arnold. IMAGO/Propaganda Photo

Im Mittelpunkt aller Meisterspekulationen standen bislang natürlich Triple-Sieger Manchester City und Vizemeister Arsenal, zwischenzeitlich auch Tottenham, das unter Trainer Ange Postecoglou plötzlich mal Tabellenführer war. Beinahe ein wenig unter dem Radar hat sich aber auch der FC Liverpool in der Premier League wieder zu einer Spitzenmannschaft gemausert.

Wenn die Reds am Samstag das Spitzenspiel bei Manchester City gewinnen sollten (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), würden sie aus eigener Kraft auf Platz eins springen. Momentaufnahme oder klarer Trend? Trent Alexander-Arnold, als Liverpools Rechtsverteidiger Teil der mit besten Defensive der Liga (zehn Gegentore nach zwölf Spieltagen, wie der FC Arsenal), hat darauf eine klare Antwort.

"Wir sind gerade in einer wirklich guten Position und formstark genug, um ganz oben dranzubleiben", erklärte das Liverpooler Eigengewächs wenige Tage vor dem Showdown in Manchester. Beim letzten Liga-Sieg der Reds bei den Skyblues am 21. November 2015 war Alexander-Arnold übrigens noch nicht dabei. Pep Guardiola auch nicht.

Ziemlich genau acht Jahre später macht der 25-Jährige aus seinen Ambitionen und denen seiner Mannschaft, die im Meisterrennen der vergangenen Saison keine ernstzunehmende Rolle gespielt hatte, dennoch keinen Hehl: "Unser Ziel ist es, die Liga zu gewinnen - auch in dieser Saison." Nachdem er das Leistungsvermögen des LFC 2022/23 noch für "nicht im Ansatz gut genug" befunden hatte, spiele sein Klub laut Alexander-Arnold 2023/24 "bisher so, wie man das von einer Meister-Mannschaft erwarten würde".

"Du kriegst mit der Zeit ein Gefühl, was du zu leisten imstande bist"

Selbstbewusste Worte - vor allem zu diesem Zeitpunkt -, die dem feinen Rechtsfuß deshalb so leicht von der Zunge gehen, weil er im teilweise erneuerten Kader ein Gefühl verspürt wie in der Meister-Saison 2019/20 - oder 2018/19 und 2021/22, als die Reds nur ganz knapp hinter City landeten. "Es wäre normal, jetzt zu sagen, dass wir die Top 4 anpeilen und dann einfach weiterschauen. Aber du kriegst mit der Zeit einfach ein Gefühl, was du zu leisten imstande bist." Im wahrscheinlich schwierigsten Auswärtsspiel der Saison wird das auf die Probe gestellt.