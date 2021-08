Alex Corretja im Interview: "Das hat sich bei Zverev geändert "

Er stand zweimal im Finale der French Open, trainierte Andy Murray und wurde bei Eurosport zum Publikumsliebling. Im kicker-Interview spricht der ehemalige Weltranglisten-Zweite Alex Corretja aus Spanien über seinen neuen Job während der US Open, sein Verhältnis zum ehemaligen Schützling - und über die Titelchancen von Alexander Zverev.

kicker: Alex Corretja, während der US Open wird man Sie wieder millionenfach auf den Bildschirmen sehen. Wie sieht ein typischer Tag für Sie während eines Grand-Slam-Turniers aus?

Alex Corretja: Normalerweise fängt mein Tag bei den Turnieren sehr früh an und hört sehr spät auf. Es ist immer sehr aufregend, ich interviewe ja komplett verschiedene Spieler mit verschiedenen Spielstilen. Mal stehe ich im Studio, mal neben dem Platz, mal kommentiere ich Spiele für das spanische Fernsehen. Meistens bleibt da nicht einmal Zeit zum Essen. Gerade in New York und in Melbourne sind die Anlagen sehr groß, nach einem Interview rennt man direkt los zum nächsten Spiel. Man versucht, noch ein bisschen vom Spiel zu sehen, sucht nach Statistiken, überlegt sich die Fragen. Da ist man schon sehr beschäftigt. Aber ich mache es ja nicht 52 Wochen im Jahr, deshalb genieße ich die Zeit sehr. Natürlich habe ich auch den Vorteil, dass ich immer die Sieger interviewe, das macht es einfacher (lacht).

Bei den US Open wird Ihr Tag nun anders aussehen. Sie werden nämlich nicht vor Ort sein.

Ja, das wird eine große Umstellung für mich. Ich werde mit Barbara (Schett, Anm. d. Red.) im Studio in London sein und die Show moderieren, Mats (Wilander, Anm. d. Red.) ist in New York und führt die Interviews. Wir machen es jetzt mal so und schauen dann, wie es funktioniert. Wir können ja viele tolle Dinge im Studio machen. Für mich ist es natürlich anders, denn eigentlich bin ich lieber auf der Anlage. Man sieht die Spieler, man weiß was los ist, man hat ein Gefühl für das Wetter, all diese Details. Ich denke aber, die Zuschauer werden davon nicht so viel mitbekommen.

Er ist für mich wie ein kleiner Bruder. Alex Corretja über Andy Murray

Wie läuft dann der Kontakt zu den Spielern ab? Schreibt man sich da WhatsApp-Nachrichten?

Wenn man nicht vor Ort ist, ist es natürlich schwieriger - alleine schon wegen der Zeitverschiebung. Ich war ja selbst Profi und will die Spieler nicht belästigen während des Turniers - obwohl ich einige Handynummern habe. Aber ich bin ja kein Journalist und will nicht so viel wie möglich aus den Spielern herauskriegen, sondern ich bin einer von ihnen. Wenn ich auf der Anlage bin und Spieler sehe, kann ich sie natürlich Dinge fragen: Sind die Plätze schnell? Sind die Bälle schwer? Wie sind die Bedingungen? Aber wenn ich nicht vor Ort bin, will ich meine Kontakte nicht ausnutzen. Es soll freundschaftlich ablaufen. Wenn ich etwas weiß, dann sehe ich das als Information und nicht als Schlagzeile. Ich will damit dann nicht als Erster an die Öffentlichkeit und behalte es lieber für mich.

Sie haben drei Jahre lang mit Andy Murray zusammengearbeitet, Ihr Verhältnis zu ihm gilt noch immer als gut. Holt er sich manchmal noch Ratschläge bei Ihnen ab?

Nein, das überhaupt nicht. Es ist viel eher eine freundschaftliche Beziehung. Wenn wir uns sehen, reden wir über Fußball, Tennis, Familienangelegenheiten. Ich weiß, dass wir über alles reden können, aber ich gebe ihm keine Ratschläge. Er ist für mich wie ein kleiner Bruder, aber ich bin nicht mehr sein Coach.

Sandplatzspezialist: Als Profi stand Alex Corretja zweimal im Finale der French Open. Einen Grand-Slam-Titel gewann er nie. Getty Images

Alexander Zverev hat sich mit seiner Olympischen Goldmedaille und dem Sieg in Cincinnati in den engen Favoritenkreis für die US Open gespielt. Ist er der größte Herausforderer für Novak Djokovic?

Er und Medvedev sind für mich die zwei härtesten Gegner für Djokovic. Sascha (Zverev, Anm. d. Red.) ist jetzt überzeugt, dass er gewinnen kann. Davor wusste er zwar, dass er ein sehr guter Spieler ist, aber ich glaube, er hatte das Gefühl, dass ihm noch etwas fehlt. Jetzt hat er mehr Erfahrung, er ist entspannter und hat seine Emotionen unter Kontrolle. Sein Aufschlag ist auf Hartplatz eine große Waffe, seine Rückhand war schon immer stark, seine Vorhand hat sich sehr verbessert. Er hat eine gute Balance zwischen Aggressivität und Defensive gefunden, ist dabei aber nicht zu passiv, geht mehr ans Netz und spielt viel freier auf. Ich denke, er ist bereit, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen.

Vor einem Jahr fehlten Zverev im Finale gegen Dominic Thiem nur zwei Punkte zum Sieg. War er da noch nicht bereit?

Letztes Jahr war er schon sehr nahe dran, aber ich hatte das Gefühl, dass er nicht überzeugt von sich war. Das hat sich jetzt geändert. Die Goldmedaille hat ihm so viel Selbstvertrauen gegeben und der Sieg in Cincinnati hat bewiesen, dass er jetzt reifer ist. Ich weiß nicht, ob es schon in New York passieren wird, aber ich bin zu 100 Prozent sicher und würde viele Dinge darauf wetten, dass er nicht nur einen, sondern mehrere Majors in seiner Karriere gewinnt.

Wer gewinnt denn die US Open?

Ich muss auf Djokovic tippen. Er war fast perfekt diese Saison, hat nur bei Olympia gegen Zverev ein großes Match verloren - und das hätte er auch gewinnen können. Im Spiel um Bronze war er dann nicht mehr fokussiert. Er wird in New York seinen Rhythmus zurückbekommen, ihn gilt es zu schlagen. Zverev, Medvedev und Tsitsipas können ihm aber gefährlich werden, vielleicht auch ein paar andere.