Alemannia testet Gaudino

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen hat beim Auftakt in die Sommervorbereitung Gianluca Gaudino (27, Mittelfeld) als Testspieler begrüßt. Der aus dem Bayern-NLZ stammende Profi spielte zuletzt für den österreichischen Zweitligisten SV Stripfing, war auch schon in der Bundesliga, im Schweizer Oberhaus sowie in der Serie A aktiv. Er ist der Sohn von Ex-Nationalspieler Maurizio Gaudino.