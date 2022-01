Alemannia holt Torjäger aus der Mittelrheinliga

Die abstiegsgefährdete Aachener Alemannia hat sich in der Offensive verstärkt.

Der 24-jährige Torjäger Ergün Yildiz wechselt vom FC Pesch zur Alemannia. Der ehemalige Bundesligist bekommt einen Spieler mit Aachener Stallgeruch: Nach seiner Jugendzeit bei der Alemannia spielte Yildiz in der Folge für Fortuna Köln, den FC Hürth und zuletzt eben Pesch. Dort kam er in der laufenden Saison in der Mittelrheinliga auf 18 Torbeteiligungen.

Vier Punkte entfernt vom rettenden Ufer

Die Alemannia befindet sich in der Regionalliga West mitten im Abstiegskampf. Mit lediglich 14 Punkten aus 20 Spielen rangieren die "Kartoffelkäfer" aktuell auf Platz 18 in der 20er-Staffel. Vermutlich werden nach Saisonende fünf oder gar sechs Klubs aus der vierthöchsten Spielklasse absteigen müssen, da die Zahl der Teams auf 18 reduziert werden soll. Platz 15 (Sportfreunde Lotte) ist derzeit für Aachen vier Punkte entfernt, das seit Ende Oktober wieder von Fuat Kilic trainiert wird.

Am 22. Januar geht es für Aachen mit einem Heimspiel gegen den SV Lippstadt 08 im Punktspielbetrieb weiter.